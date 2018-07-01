01 Temmuz 2018 Pazar 08:38

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KYOCERA’dan 5 yeni çok fonksiyonlu fotokopi ürünü

KYOCERA Document Solutions-(Kyocera); “maliyet avantajı yönünden etkin, zengin işlevli çok fonksiyonlu fotokopi makineleri (MFP) kullanmak isteyen işletmeler için ideal” olarak tanımlanan 5 yeni MFP ürününü piyasaya sürdüğünü duyurdu.