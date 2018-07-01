01 Temmuz 2018 Pazar 08:38 Bu haber 618 kez okundu.
KYOCERA’dan 5 yeni çok fonksiyonlu fotokopi ürünü
KYOCERA Document Solutions-(Kyocera); “maliyet avantajı yönünden etkin, zengin işlevli çok fonksiyonlu fotokopi makineleri (MFP) kullanmak isteyen işletmeler için ideal” olarak tanımlanan 5 yeni MFP ürününü piyasaya sürdüğünü duyurdu.
Kyocera’nın ürün portföyüne katılan ECOSYS M3655idn, ECOSYS M3660idn, TASKalfa 3212i, TASKalfa 4012i ve TASKalfa 307ci model MFP’ler, mobil baskı ve tarama işlevlerine sahip ve iOS ile Android işletim sistemleri için KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print ve Mopria (Android) uygulamalarını destekliyor. KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, fotokopi, baskı, tarama ve opsiyonel faks işlevlerinin yanı sıra genişletebilir kağıt kapasiteleri ile KYOCERA’nın akıllı çözüm platformu HyPAS’a standart olarak sahip yeni Kyocera ürünlerinin, işletmelere has özellikler ve iş akışları doğrultusunda yüksek ölçüde özelleştirilebildiğini belirtiyor.