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01 Şubat 2018 Perşembe 08:35
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Nokia 2: Tek şarjla iki gün pil ömrü

Yeni Nokia 2, 4100 mAh pili ile pil ömrü sınırlamasını ve sürekli şarj problemini ortadan kaldırıyor.

Nokia 2: Tek şarjla iki gün pil ömrü
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Nokia telefonlarının evi HMD Global, Nokia 2’nin Türkiye’de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Uzun pil ömrü ile özdeşleşen Nokia telefonlar, bu iddiasını tamamen yeni bir boyuta taşıyan akıllı telefonunu duyurdu. Nokia 2, iki günlük pil ömrü ile diğer akıllı telefonların tekrar şarja ihtiyaç duymaya başlamasından çok sonra bile çalışmaya devam etmek için tasarlandı. Pil ömrü ile performanstan ödün verilmeden kullanım imkanı tanıyan Nokia 2, Qualcomm® Snapdragon™ mobil platform, 5 inç yüksek kaliteli ekran, saf, güvenli ve güncel AndroidTM deneyimi sunuyor.
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