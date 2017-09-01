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01 Eylül 2017 Cuma 08:38
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OKI Avrupa, yeni yüksek hacimli, A3 Renkli Akıllı MFP’yi piyasaya sürüyor

ES94x6 MFP Serisi OKI’nin iş grupları ve departmanlar için akıllı portföyünü güçlendiriyor.

OKI Avrupa, yeni yüksek hacimli, A3 Renkli Akıllı MFP'yi piyasaya sürüyor
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Yazdırma hacminin yüksek, son teslim tarihlerinin sıkışık ve kaliteli çıktı beklentilerinin son derece yüksek olduğu rekabetçi kurumsal iş dünyası için tasarlanmış ES94X6 MFP serisi fotokopi tabanlı A3, renkli, akıllı çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP), OKI Avrupa’nın giderek genişleyen portföyünün en son ürünü. Kapsamlı kağıt girdi esnekliğine ve eksiksiz yüksek kapasiteli sonlandırıcı özelliklerine sahip, şık görünümlü, hızlı ve güçlü MFP’ler, günlük iş akışlarının bir parçası olarak rapor, tanıtım belgesi ve broşürler üreten çalışma grupları ve departmanlar için ideal. Çok fonksiyonlu yazıcılar 9 inç tablet tipi dokunmatik ekran gibi birçok son model özelliğe sahip.

 

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Anahtar Kelimeler
OKIOKI AvrupaES94x6 MFP Serisi
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