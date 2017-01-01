Oyun dünyasındaki rakipsiz partneriniz: Lenovo Y900

Lenovo’nun yüksek performans odaklı Y Serisi’nden son şampiyonu Y900, Intel® Core™ i7 işlemcisi, 64 GB belleği, 256 GB SSD ve 1 TB HDD depolama çözümleri ile oyun tutkunlarına üstün bir performans sunarken çift yuvalı yapısıyla ihtiyaca göre geliştirilebiliyor.

01 Ocak 2017 Pazar 08:00 Bu haber 636 kez okundu.