Oyun dünyasındaki rakipsiz partneriniz: Lenovo Y900

180°’ye varan geniş izleme açısı bulunan Lenovo Y900, Dolby® Home Theater™ sertifikalı JBL® hoparlör ve derin bas hoparlör desteği ile kullanıcılarına çok yönlü bir ses deneyimi yaşatıyor.
Lenovo’nun yüksek performans odaklı Y Serisi’nden son şampiyonu Y900, Intel® Core™ i7 işlemcisi, 64 GB belleği, 256 GB SSD ve 1 TB HDD depolama çözümleri ile oyun tutkunlarına üstün bir performans sunarken çift yuvalı yapısıyla ihtiyaca göre geliştirilebiliyor.
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