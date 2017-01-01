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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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Oyun dünyasındaki rakipsiz partneriniz: Lenovo Y900

Lenovo’nun yüksek performans odaklı Y Serisi’nden son şampiyonu Y900, Intel® Core™ i7 işlemcisi, 64 GB belleği, 256 GB SSD ve 1 TB HDD depolama çözümleri ile oyun tutkunlarına üstün bir performans sunarken çift yuvalı yapısıyla ihtiyaca göre geliştirilebiliyor.

Oyun dünyasındaki rakipsiz partneriniz: Lenovo Y900
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Tek tuşla turbo boost özelliğiyle işlemciyi overclock ederek anında performansı artırabilme olanağı sağlayan bu güçlü bilgisayar sayesinde tüm rakiplere sonuna dek meydan okunabilir, zaferden zafere koşulabilir.
180°’ye varan geniş izleme açısı bulunan Lenovo Y900, Dolby® Home Theater™ sertifikalı JBL® hoparlör ve derin bas hoparlör desteği ile kullanıcılarına çok yönlü bir ses deneyimi yaşatıyor.

 

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LenovoLenovo Y900

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