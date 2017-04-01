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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:37
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Oyuncular için Intel tarafından tescillenen kalite: “ExperXcellerator IEM”

Intel® Extreme Masters (IEM) sertifikasına sahip, 7. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcili ExperXcellerator IEM serisi oyun bilgisayarları daha fazla güç ve daha kaliteli eğlence sunmak için oyunculara özel tasarlandı.

Oyuncular için Intel tarafından tescillenen kalite: 'ExperXcellerator IEM”
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Pascal mimarisi ile güçlendirilen NVIDIA GeForce GTX 10 serisi grafik kartları, soğutma ve ses sistemi, yüksek kapasiteli bellek ve depolama alanları, yüksek kaliteli görüntüleri ve ses efektleriyle oyuncuları cezbeden bilgisayarlar, tüm donanımlarını minimum güçle maksimum performans sağlamak üzere çalıştırıyor. En popüler oyunlar ExperXcellerator IEM ile birlikte geliyor. ExperXcellerator IEM,  “Halo Wars 2”, “Warhammer: End Times-Vermintide”, “Smite”, “World of Warships”, “World of Tanks” ve “JustCause 3”, “Dreadnought” oyunlarını hediye ederek, kendini oyunculara kanıtlıyor.
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ExperXcelleratorIntelNVIDIA GeForce GTX 10Halo Wars 2Warhammer: End Times-VermintideSmiteWorld Of WarshipsWorld Of TanksJustCause 3Dreadnought

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