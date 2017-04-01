01 Nisan 2017 Cumartesi 08:37

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Oyuncular için Intel tarafından tescillenen kalite: “ExperXcellerator IEM”

Intel® Extreme Masters (IEM) sertifikasına sahip, 7. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcili ExperXcellerator IEM serisi oyun bilgisayarları daha fazla güç ve daha kaliteli eğlence sunmak için oyunculara özel tasarlandı.