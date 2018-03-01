﻿
YENİ TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2018 Perşembe 08:33
Bu haber 495 kez okundu.

Projeksiyon devi Optoma Türkiye’de

Arena, dünyanın lider projeksiyon ve ses sistemleri üreticilerinden Optoma’nın Türkiye distribütörü oldu.

Projeksiyon devi Optoma Türkiye'de
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Arena, bu işbirliğiyle Optoma ürünlerini tüm Türkiye’de daha fazla noktaya ulaştıracak. Kristal berraklığındaki görüntü kalitesiyle Optoma projektörleri, sinema ve oyun meraklısı ev kullanıcılarıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yönelik üst düzey ürünler sunacak. Optoma Bölge Yöneticisi Mohsin Abakhti, Optoma’nın Arena ile müşterilerine daha kapsamlı bir ürün yelpazesi sunacağını söyledi. Arena Pazarlama Direktörü Deniz Aktan ise “Optoma’nın iş ve bilgi teknolojileri alanındaki projektör yelpazesi, eğitim ve kurumsal müşterilerimiz için mükemmel fırsatlar sunacak” dedi.

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
OptomaMohsin Abakhti
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
General Mobile’ın son yıldızı ‘GM 8 Android One’ General Mobile’ın son yıldızı ‘GM 8 Android...
Alcatel A3 10” WiFi tablet satışa sunuldu Alcatel A3 10” WiFi tablet satışa sunuldu
Tarzını hoparlörüyle yansıtmak isteyenlere: Yeni Ultimate Ears WONDERBOOM Freestyle Koleksiyonu Tarzını hoparlörüyle yansıtmak isteyenlere: Yeni...
Nokia 2: Tek şarjla iki gün pil ömrü Nokia 2: Tek şarjla iki gün pil ömrü
Yepyeni bir aşk hikayesi; VİKO’dan Sevgililer Günü Modelleri Yepyeni bir aşk hikayesi; VİKO’dan Sevgililer...
Yeni Iphone 8 ve IPhone 8 Plus, Setur Duty Free’de Yeni Iphone 8 ve IPhone 8 Plus, Setur Duty Free’de
Yukarı Çık

banner199

General Mobile’ın son yıldızı ‘GM 8 Android...
General Mobile, Google’ın en iyileriyle tasarlanan ve merakla beklenen ‘GM 8 Android One’ modelini satışa...

Haberi Oku