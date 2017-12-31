﻿
YENİ TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:39
Bu haber 519 kez okundu.

Samsung “Star Wars: Son Jedi”ın vizyona girişini özel bir koleksiyon ile kutluyor

Star Wars’ın heyecanla beklenen yeni filmi Star Wars:

Samsung 'Star Wars: Son Jedi”ın vizyona girişini özel bir koleksiyon ile kutluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Son Jedi için hazırlanan sınırlı sayıdaki Samsung Galaxy Note8 Star Wars Paketi, Star Wars hayranlarını en gelişmiş Samsung teknolojileriyle buluşturacak. Samsung ve Disney işbirliğinde hazırlanan Galaxy Note8 Star Wars Paketi, 13 Aralık’ta filmin vizyona girmesiyle birlikte satışa sunuldu. ‘Star Wars Paketi’ siyah renk Samsung Galaxy Note8, Samsung Gear S3 Frontier, Star Wars: Son Jedi temalı Samsung Alcantara Galaxy Note8 kılıfı, Samsung Evo Plus 64 GB microSD kart ve Hasbro Star Wars Black Series Edition Action Figure ürünlerinden oluşuyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Star WarsSamsungSamsung Galaxy Note8Samsung Galaxy Note
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Moto Z2 Play ile sevdikleriniz yeni yıla ışıl ışıl girsin Moto Z2 Play ile sevdikleriniz yeni yıla ışıl...
‘Hepsi bir arada’ ağ ürünleri dönemi başladı ‘Hepsi bir arada’ ağ ürünleri dönemi başladı
Teknoloji tutkunlarına ASUS’tan hediye alternatifleri Teknoloji tutkunlarına ASUS’tan hediye alternatifleri
Türk Telekom’dan Samsung Galaxy Note8’de indirim Türk Telekom’dan Samsung Galaxy Note8’de indirim
Stil incelik işlevsellik; hepsi Lenovo UltraSlim ailesinde Stil incelik işlevsellik; hepsi Lenovo UltraSlim...
Casper Nirvana One A430 ve A550 tümleşik bilgisayarlarla tasarım ve performans bir arada Casper Nirvana One A430 ve A550 tümleşik bilgisayarlarla...
Yukarı Çık

banner199

Moto Z2 Play ile sevdikleriniz yeni yıla ışıl...
Motorola Moto Z ailesinin yeni üyesi Moto Z2 Play, inceliği, şıklığı ve hızıyla fark yaratırken gold...

Haberi Oku