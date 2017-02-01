Samsung’tan şık, güçlü ve pratik; yeni Galaxy A Serisi
Samsung Electronics, etkileyici tasarım, güçlü performans ve üst düzey kolaylık sunan 5.7 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A Serisini tanıttı.
Samsung Electronics, etkileyici tasarım, güçlü performans ve üst düzey kolaylık sunan 5.7 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A Serisini tanıttı.
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