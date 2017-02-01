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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:34
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Samsung’tan şık, güçlü ve pratik; yeni Galaxy A Serisi

Samsung Electronics, etkileyici tasarım, güçlü performans ve üst düzey kolaylık sunan 5.7 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A Serisini tanıttı.

Samsung'tan şık, güçlü ve pratik; yeni Galaxy A Serisi
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Premium metal çerçeve, 3D cam arka yüzeye sahip, şık kamerası, Ana Menü tuşu ile yeni Galaxy A serisi her zamankinden daha rahat bir tutuş ve kullanım tecrübesi yaşatıyor. Galaxy A serisi ‘Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu’ olmak üzere dört farklı cazip renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
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Anahtar Kelimeler
SamsungGlaxy A Serisi

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