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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:39
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Xerox ile ihtiyaç duyulan özellikler tek bir yazıcıda buluştu

Xerox B1022 ve Xerox B1025 serisi Çok Fonksiyonlu Yazıcılar (MFP), ekonomik ve çok sayıda özelliği bir arada kullanıcıya sunuyor.

Xerox ile ihtiyaç duyulan özellikler tek bir yazıcıda buluştu
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Çift taraflı fotokopi makinesi, yazıcı, renkli tarayıcı ve fax özelliklerini bir araya getiren Xerox B1022 ve Xerox B1025 serisi ile kullanıcılar, Tabloid/A3 boyutlarına kadar tüm kağıtlarda hızlı ve düşük maliyetli şekilde çıktılar alabilecek. Tara ve e-posta gönder veya USB cihaza tara ve yazdır gibi günlük işlemler cihazdan kolaylıkla yapılabiliyor. Bunun yanında kablosuz bağlantı özelliği de doğrudan mobil cihazlardan çıktı alma imkanı sağlıyor. Renkli dokunmatik kullanıcı arayüzü ile kullanıcılar günlük ofis baskı ve tarama işlerini kolaylıkla ve hızlı şekilde cihaz yardımı ile yapabilecek. Hassas veya gizli bilgiler içeren belgeler için güvenli yazdırma seçeneği, şifre girişi yapılana kadar işin yazıcıda bekletilmesini sağlıyor.

 

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Xerox B1022Xerox B1025
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