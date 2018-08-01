01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:39

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Xerox ile ihtiyaç duyulan özellikler tek bir yazıcıda buluştu

Xerox B1022 ve Xerox B1025 serisi Çok Fonksiyonlu Yazıcılar (MFP), ekonomik ve çok sayıda özelliği bir arada kullanıcıya sunuyor.