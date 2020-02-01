Aşkınızı Panasonic ile anlatın: “Hayatımın Işığısın”

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün liderlerinden Panasonic Life Solutions Türkiye’nin Karre Style serisinde yer alan ve sınırlı sayıda üretilen aşk temalı tasarımla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize sıra dışı bir sürpriz yapabilirsiniz.

Aşkınızı Panasonic ile anlatın: “Hayatımın Işığısın”

Böylece onun hayatınızın ışığı olduğunu çarpıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Karre Style serisinin aşkı anlatan elektrik anahtarı tasarımı, Sevgililer Günü için kalıcı bir hediye alternatifi. Tasarım, kırmızı kalpler ve “LOVE” yazısı ile dikkat çekiyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kapsül robotlara biyopsi yaptıracak araştırmacı Boğaziçi’nde
Kapsül robotlara biyopsi yaptıracak araştırmacı Boğaziçi’nde
  1. SAĞLIK

banner340

banner269