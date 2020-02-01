Aşkınızı Panasonic ile anlatın: “Hayatımın Işığısın”

Böylece onun hayatınızın ışığı olduğunu çarpıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Karre Style serisinin aşkı anlatan elektrik anahtarı tasarımı, Sevgililer Günü için kalıcı bir hediye alternatifi. Tasarım, kırmızı kalpler ve “LOVE” yazısı ile dikkat çekiyor.