Böylece onun hayatınızın ışığı olduğunu çarpıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Karre Style serisinin aşkı anlatan elektrik anahtarı tasarımı, Sevgililer Günü için kalıcı bir hediye alternatifi. Tasarım, kırmızı kalpler ve “LOVE” yazısı ile dikkat çekiyor.
Aşkınızı Panasonic ile anlatın: “Hayatımın Işığısın”
Elektrik anahtarı ve priz sektörünün liderlerinden Panasonic Life Solutions Türkiye’nin Karre Style serisinde yer alan ve sınırlı sayıda üretilen aşk temalı tasarımla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize sıra dışı bir sürpriz yapabilirsiniz.
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