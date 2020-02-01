Bosch yapay zeka teknolojisinde çıtayı yükseltiyor

Yapay zeka ve IoT ile Bosch; mobilitede, evde ve üretimde hayatı kolaylaştırıyor. Ürünlerden biri; dünyada bir ilk; Virtual Visor (Sanal Güneşlik). Yapay zeka tabanlı bu dijital araç güneşliği, Bosch’un otomobillere yönelik 3D ekranı gibi bu yıl bir CES®İnovasyon Ödülü kazandı. Dijital güneşlik, sürücülerin görüşünü akıllı bir şekilde korumak için yapay zeka kullanıyor. Diğer dikkat çekecek yapay zeka ürünleri arasında, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kestirimci bakımı için bir uygulama, aracın iç kısmını takip eden bir sistem ve tıbbi teşhise yönelik bir akıllı platform yer alıyor. Bosch’un sloganı: Faydalı yapay zeka. Birlikte güven inşa edelim… Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Michael Bolle, “Bosch, yapay zeka alanında da inovasyon lideri olmayı hedefliyor. 2025 itibarıyla tüm Bosch ürünleri ya yapay zeka içerecek ya da yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş veya üretilmiş olacak” dedi.