Ford’dan ‘Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil’

Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil, hijyenik kabin havası ve farkındalık odaklı sürüş kılavuzları ve birçok teknolojik özelliğiyle, sürücü ve yolcuların seyahatlerini başladıklarından daha rahat hissederek tamamlamalarına imkan sağlıyor.

Sürücüye, araca binmeden önce kabin havasının temizlenmesi ve hijyenik hale getirilmesi, nefes alma ve nabız üzerinde uyarıcı etki sağlayan elektrikli sürücü koltuğu ve bilinçli sürüş kılavuzları gibi çeşitli teknolojiler ve özellikler sunuluyor.