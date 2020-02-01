TCL markalı ilk 5G akıllı telefon CES 2020’de

Serinin içinde şirketin yılın son aylarında piyasaya süreceği ilk 5G telefonu da yer alıyor. Şirketin ilk 5G telefonu ve 2019'da piyasaya sürülen 5G CPE cihazının bir devamı niteliğindeki TCL 10 5G'ye Qualcomm®'un yeni duyurduğu Snapdragon™ 765G 5G işlemcisi (SoC) güç verecek. Şirket TCL 10 5G’nin yanı sıra TCL 10 Pro ve TCL 10L'u da tanıttı. Şirketin 2020'deki akıllı telefon portföyünün merkezini oluşturan bu iki cihaz, dünyanın birçok bölgesinde satışa çıkacak. TCL 10 Pro, daha zengin multimedya deneyimi için edge AMOLED ekranıyla donatılmış ilk TCL cihazı olacak. TCL, TCL 10L, 10 Pro ve 10 5G modellerini ve diğer ürünlerini Mobile World Congress’te, 22 Şubat 2020’de Barselona'da, basın toplantısında resmi olarak tanıtacak.