VR tabanlı sağlık, güvenlik ve çevre eğitimleri geliştiricisi Immersive Factory’ye 1 milyon euro yatırım

3 yıl önce Olivier Pierre (CEO), Bertrand Pierre (CCO), Philippe Timsit ve Francis Savic tarafından kurulan Immersive Factory, Londra’da HTC VIVE X programı ve Fransa’da Shell LiveWIRE tarafından destekleniyor. Paris’teki yönetim ve satış merkeziyle Albi’deki Ar-Ge merkezinde yaklaşık 30 çalışana sahip şirket, sanal gerçeklik tabanlı eğitimlere odaklanarak bu eğitimleri sunduğu platformu da geliştirmeye devam ediyor. Bugün yaklaşık 100 önemli müşteriye hizmet sunan şirketin, VR eğitimleri tehlikeli durumların simülasyonunu gerçekleştirerek geleneksel eğitimlere göre çok daha etkili oluyor. Immersive Factory CEO’su Olivier Pierre, Immersive Factory’nin kurulduğundan bu yana VR tabanlı sağlık, güvenlik ve çevre eğitimlerine erişimi kolaylaştırmak için çabaladıklarını belirtti.