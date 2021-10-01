Xiaomi, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı Audi’den yolculara sanal gerçeklik uygulaması holoride

Audi tarafından geliştirilen uygulamayla yolcular, filmlerden oyunlara, toplantı sunumlarına kadar birçok aktivitede VR gözlükler sayesinde daha keyifli bir yolculuk geçirebilecekler. Takip edilen sanal içerik, otomobilin sürüş hareketlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayacak.

Audi, otomobil yolculuklarını çok modlu bir deneyim haline getiren yenilikçi VR veya XR (genişletilmiş gerçeklik) teknolojisini sunuyor. Holoride adlı platformda, arka koltuktaki yolcular, filmleri, video oyunlarını ve etkileşimli içerikleri daha gerçekçi deneyimleyebilecekleri bir VR uygulamasını kullanıyor. Audi yeni eğlence formatını ilk olarak Salzburg Festivali’nde kullandı.