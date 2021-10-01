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‘Anında Dijital Kredi’ devrede
Paynet, hem tüketiciler hem işletmeler için önemli avantajlar içeren Masterpass Anında Dijital Kredi çözümünü kullanıma sunuyor. Uygulama, kullanıcıları için tamamen dijital olarak birkaç saniye içinde ödeme imkanı veriyor.
BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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Paynet CEO’su Serkan Çelik, yurt dışında başarıyla uygulanan hızlı kredi uygulamasını Türkiye pazarında da hayata geçirdiklerini söyledi. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, uygulamanın ekosistemdeki müşteri işyerleri ile tüketiciler arasındaki güven ve müşteri deneyimini optimize ederek dijital ekonomiye katma değer sağlayacağını belirtti.