‘Anında Dijital Kredi’ devrede

Paynet CEO’su Serkan Çelik, yurt dışında başarıyla uygulanan hızlı kredi uygulamasını Türkiye pazarında da hayata geçirdiklerini söyledi. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, uygulamanın ekosistemdeki müşteri işyerleri ile tüketiciler arasındaki güven ve müşteri deneyimini optimize ederek dijital ekonomiye katma değer sağlayacağını belirtti.