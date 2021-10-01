Avansas, İngiltere’de hizmete başladı

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Bedford bölgesindeki depomuz ile İngiltere’nin tüm bölgelerine 1 iş gününde teslimat gerçekleştiriyoruz. Artık sadece Türkiye’de değil İngiltere’de de işyerinin alışveriş yeri olacağız” dedi. Anak, İngiltere pazarına 500 adedi Avansas markalı olmak üzere yaklaşık 4 bin adet ürün ile giriş yaptıklarını belirtti.