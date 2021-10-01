Axess’ten 20. yıl buluşması

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Sektörde bir ilk ve tek olan bu özelliğimiz sayesinde müşterilerimiz biriktirdikleri kaybolmayan chip-paraları ile diledikleri harcamalarını Axess Mobil’den tek tuşla, saniyeler içerisinde silebiliyor” dedi.

Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, “İlk kez Axess sahibi olanlar, internet harcamalarında yüzde 10, ayda 75 TL, yılda toplam 900 TL’ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor” diye konuştu.