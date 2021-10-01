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Cobot’lar adaptasyonu kolaylaştırıyor
Pandemi ile sektörlerin değişen koşullara uyum sağlamasının kritik öneme sahip olduğunu belirten Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, üreticilerin artık üretimin ya da arzın tehlikeye girmesi ve piyasa talebinin değişmesi durumunda cobot’lar sayesinde üretime ara vermeden devam edebildiğini açıkladı.
BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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Gök, “Yüksek uzmanlık seviyesinde istihdama ihtiyaç duymadan kurulan cobot’lar böylece en küçük işletmelerde bile kolaboratif otomasyona geçme fırsatı sağlıyor” dedi.