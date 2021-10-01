İşletmelerin korkulu rüyası: ‘Dijital Tükenmişlik’

Ataseven, “Uymayanları zor ve sonu belli günler bekliyor. Günümüzdeki işletmelerin birçoğu sadece modaya uymak için dijital dönüşüm araçlarını hiçbir strateji olmadan alıp kullanıyor” dedi. Ataseven, dijital tükenmişliğin tek çaresinin ise bütünleşik yazılım ya da platformları kullanmaktan geçtiğini belirtti.