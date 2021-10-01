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İşletmelerin korkulu rüyası: ‘Dijital Tükenmişlik’
Workcube Türkiye Yöneticisi Olgar Ataseven’e göre, verimliliğin birinci koşulu dijitalleşmeden geçiyor ve işletmelerin farkında olmadığı en önemli detay ise ‘Dijital Tükenmişlik’. Bu bir çeşit verimlilik paraziti ve işletmelere büyük zarar veriyor.
BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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Ataseven, “Uymayanları zor ve sonu belli günler bekliyor. Günümüzdeki işletmelerin birçoğu sadece modaya uymak için dijital dönüşüm araçlarını hiçbir strateji olmadan alıp kullanıyor” dedi. Ataseven, dijital tükenmişliğin tek çaresinin ise bütünleşik yazılım ya da platformları kullanmaktan geçtiğini belirtti.