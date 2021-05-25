Jurcom’dan Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Eğitimi

Eğitimde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması kapsamında yapılan çalışmaların, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerin, Kişisel Veri İşleme Envanterlerinin hazırlanması, envanterin VERBİS dönüşümlerinin yapılması ve VERBİS’e kayıt işlemlerinin, hukuki – teknik – idari tedbirlerin neler olduğu ve ne şekilde uygulandığının Türk mevzuatı ve Avrupa Birliği ve Dünya'daki düzenlemeler ve bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, retail, AVM, gayrimenkul, elektronik ticaret, lojistik, otomotiv, sağlık, eğitim, gıda, hizmet, belediyeler gibi çeşitli sektörlerden ve alanlardan edinilen örnek uygulamalarla anlatılması amaçlanmaktadır.

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