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SANLAB elektrikli araç bakım ustaları yetiştirecek
SANLAB, yakın gelecekte yaşanacak elektrikli araçların bakımı ve onarımı gibi konularda istihdam açığını kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Yakın gelecekte yaşanacak istihdam sorununu yerli teknolojilerimiz ve yerli ustalarımız ile çözeceğiz. Bu proje kapsamında Türkiye’nin elektrikli araç ustalarıyla dünyada öncü olacağız” dedi. Kükrek, “Teorik eğitim alan ustalar; elektrikli araç, batarya ve motor gibi birçok konuda simülasyon üzerinden pratik yapacak ve mesleğini farklı bir yetkinlik ile sürdürebilecekler” diye konuştu.