SANLAB elektrikli araç bakım ustaları yetiştirecek

SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Yakın gelecekte yaşanacak istihdam sorununu yerli teknolojilerimiz ve yerli ustalarımız ile çözeceğiz. Bu proje kapsamında Türkiye’nin elektrikli araç ustalarıyla dünyada öncü olacağız” dedi. Kükrek, “Teorik eğitim alan ustalar; elektrikli araç, batarya ve motor gibi birçok konuda simülasyon üzerinden pratik yapacak ve mesleğini farklı bir yetkinlik ile sürdürebilecekler” diye konuştu.