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Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor

Stratejik işbirliği anlaşmasına imza atan Rubrik ve Microsoft, siber hırsızlara fidye ödeme devrini kapatmayı hedefliyor.

BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor

Rubrik CEO’su Bipul Sinha, Rubrik’in Zero Trust Veri Yönetimi mimarisini kullananların, saldırı yaşasa da verilerini kurtarıp fidye ödemekten kurtulduğuna dikkat çekti. Microsoft Küresel İş Ortağı Çözümleri Kurumsal Başkan Yardımcısı Nick Parker ise “Tüm sektörlerden şirketler, dijital dönüşümü sağlamak ve büyümek için buluta geçiyor” dedi.

#Siber hırsızlar #Rubrik CEO #Rubrik
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