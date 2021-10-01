Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor

Rubrik CEO’su Bipul Sinha, Rubrik’in Zero Trust Veri Yönetimi mimarisini kullananların, saldırı yaşasa da verilerini kurtarıp fidye ödemekten kurtulduğuna dikkat çekti. Microsoft Küresel İş Ortağı Çözümleri Kurumsal Başkan Yardımcısı Nick Parker ise “Tüm sektörlerden şirketler, dijital dönüşümü sağlamak ve büyümek için buluta geçiyor” dedi.