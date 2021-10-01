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Türk Telekom’a uluslararası 13 ödül
Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı ‘LACP Vizyon Ödülleri’nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldü.
BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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Rapor, jüri tarafından, telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holdingler kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Türk Telekom olarak, verdiğimiz hizmetteki titizliği faaliyet raporlarımıza da aktarıyor; yenilikçi bakış açımızı yansıtan modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız raporumuzu paydaşlarımızın beğenisine sunuyoruz” dedi.