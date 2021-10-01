Yemeksepeti 45 bin restoranı dijitalleştirdi

Yemeksepeti CSO’su Sertaç Şener, “Dijitalleşmelerine katı sağladığımız 45 bine yakın restoranda ortalama 8 kişinin çalıştığını hesap ettiğimizde 360 bin kişinin istihdamında katkı sahibi olduğumuzu ve bu ortamda evine ekmek götürmeye devam edebilmelerine destek olduğumuzu söyleyebiliriz’’ dedi.

Yemeksepeti’nin dijital platformuna katılan her bir restoranın ortalama olarak günde 15 sipariş alarak cirolarını büyüttüğü ortaya çıkıyor.