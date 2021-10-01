50 milyon lira bütçeli yeni destek

Bakan Varank, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geldiği Diyarbakır’da kurdele keserek Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın yeni hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada, ülkeye değer katan her yatırımcının destekçisi olduklarını vurgulayarak, “Yeter ki işinize odaklanın Ar-Ge yapın, üretin. Biz size gereken ortamı ve kolaylığı her zaman sağladık, sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tanıtım programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri; Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Vakıf Katılım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da katıldı.



Dijital ve teknolojik dönüşüm odaklı projeler: Bakan Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın yeni binasının açılışını gerçekleştirdiklerini ve Ajansın, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki imalat sanayisi işletmelerinin kullanımına sunduğu yeni finansman desteğini açıkladıklarını kaydetti: “Dijital ve teknolojik dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak bu kaynakla işletmelerin ve ilin ekonomisinin büyümesini hızlandıracağız.”



50 milyon liralık destek programı: Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın bugüne kadar Diyarbakır’da kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 562 projeye 198 milyon lira kaynak aktardığını paylaşan Varank, geniş çaplı analiz ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen yeni bir destek programını ilan ettiklerini açıkladı: “Toplam bütçesi 50 milyon lira olan bu destek programıyla belirlenen sektörlerdeki sanayicilerimizin kullanacağı kredilerin finansman maliyetini Ajans olarak karşılayacağız. Vakıf Katılım A.Ş. ve Ajansımız işbirliğinde uygulanacak bu program sayesinde, işletmelerimizin üzerinden finansman yükünü kaldıracak ve daha fazla kaynağı yatırıma yönlendireceğiz. Bu sayede ciddi bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Ekonomi Reform Programı ile yeni bir finansman modeli: Bakan Varank, “Ekonomi Reform Programı kapsamında 5’inci ve 6’ncı Bölge yatırımlarına yeni bir finansman modeli de çalışıyoruz, yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte ilan edeceğiz. Şartları sağlayan tüm sanayicilerimizi bu programdan faydalanmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.



2 projeye daha destek: Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın şu ana kadar SOGEP kapsamında Diyarbakır’dan 6 projeye 8.6 milyon lira destek sağladığını anlatan Varank, “Bu yıl 2 yeni projenin daha desteklenmeye hak kazandığı müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye’mizin Özel Gereksinimli Bireyler için Mola Evi Projesi ile Ergani Belediyesi’nin Kadın Külliyesi Projeleri’ni destekleyeceğiz. Bu iki projenin toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon lira” dedi.



Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi 15 Ekim’de: Bakan Varank, ilin lojistik sektöründeki potansiyelini ileri taşıyacak Diyarbakır Lojistik Merkezi projesine de değindi: “Tüm süreçleri Karacadağ Kalkınma Ajansımız tarafından koordine edilen bu projede de tüm hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır’ı bölgenin dağıtım üssü yapacak yaklaşık 1.2 milyar liralık bu proje tamamlandığında 5 bin 400 kişiye istihdam oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin en büyük Lojistik Merkezi olacak şekilde planlanan bu projenin ihalesi 15 Ekim’de yapılacak. Lojistik sektöründe tecrübeli yatırımcılarımızı bu ihaleye katılmaya ve Diyarbakır’ın hayali olan bu projeye omuz vermeye davet ediyorum.”



Protokol imzalandı: Konuşmaların ardından Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği programına başvurusu uygun bulunan yatırımcılara kredi tahsisi için Vakıf Katılım A.Ş. ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.



Spor Araştırmaları Özel Çağrısı açıldı

Son başvuru tarihi: 12 Kasım 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 1001 ‘Spor Araştırmaları’ özel çağrısının açıldığını bildirdi. Bakan Varank, Twitter hesabından paylaşımında; “TÜBİTAK 1001- ‘Spor Araştırmaları’ özel çağrımız açıldı. 720 bin lira destek üst limitine sahip çağrımıza başvuruları bekliyoruz. Bu değerli işbirliği için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TÜBİTAK’ın internet sitesinde yer alan duyuruda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında ‘Spor Araştırmaları’ başlıklı özel bir çağrıya çıkılmasına karar verildiği belirtildi.

Proje süresi: Başvuru sisteminin açıldığı ifade edilen duyuruda, çevrim içi başvuru ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarihin 12 Kasım olduğu, proje sürelerinin azami 24 ay olabileceği bildirildi.



Çağrı metninde, araştırma konularına örnekler, ‘Spor Eğitimi, Spor Elemanı Yetiştirmede Program Geliştirme ve Sporda İstihdam’, ‘Okul Spor Faaliyetlerinin Yapısı, İşleyişi ve Verimliliği’, ‘Spor ve Sağlık’, ‘Sporda Şiddetin, Spor Yoluyla Şiddet ve Bağımlılığın Önlenmesi’, ‘Özel Gereksinimli Bireylerde Spor’, ‘Spor Yönetimi ve Politikası’, ‘Sporda Tesisleşme, Türkiye’nin Sporda Tesisleşme Politikası ve Tesislerin İşleyişi ile Verimliliği’, ‘E-Sporun Toplumsal, Kültürel, Eğitsel, Ekonomik ve Sağlık Üzerine Etkileri’, ‘Sporun Toplumsal İşlevi, Toplumsal Hareketliliğe ve Toplumsal Bütünleşmeye Etkilerine İlişkin Çalışmalar’, ‘Spor Antrenman ve Rehabilitasyon Teknolojileri’, ‘Sporcu Biyomekaniği ve Performans Ölçüm Araç Gereçleri ile İlgili Çalışmalar’ ve ‘Profesyonel Kaliteye Eşdeğer Sporcu Malzemesi Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar’ olarak sıralandı.



TÜSİAD SD2‘de yeni Çağrı Dönemi başladı

TÜSİAD’ın teknolojiyi kullanan ve üreten şirketleri buluşturmayı ve birlikte dijital çözümler üretilmesini amaçlayan TÜSİAD SD2 (Sanayide Dijital Dönüşüm) Programı’nın yeni çağrı dönemi başladı. Bu yıl iki Çağrı Dönemi olacak, ilk Çağrı Dönemi 10 Ekim’de sona erecek.

11 teknoloji kullanıcısı şirketin 14 başlıktaki ihtiyacına çözüm aranacak. Çağrı açan şirketler ve konu başlıkları şöyle:

Teknoloji Kullanıcıları; Brisa, Dalgakıran Kompresör, Desa Enerji, DYO, Enerjisa, Ford Otosan, Özel Ankara Güven Hastanesi, Kordsa, Norm Cıvata, Tofaş, Vitra.

Çağrılar; Sosyal Medya Metin Analitiği, 2. El Araç Fiyat Tahminleme, Üretim Planlama ve Detaylı Çizelgeleme Modülü, Hasta Düşmelerinin Engellenmesi, Türkçe Konuşma Tanıyan Entegre Cihaz, Rollerde İplik Kontak Yüzeyi Kalite Kontrolü, Araç Kapı Kapanma Sertlik Değerlerinin Tahminlenmesi, Gövde Geometri Hatalarının Makine Öğrenmesi ile Tahminlenmesi, Elektrik Sayaç Verilerinin Dijitalleştirilmesi, İleri Planlama ve Üretim Detay Çizelgeleme, Armatür Ürün İzlenebilirliği, Bağlantı Elemanı Ölçülerinin ve Standardının Belirlenmesi için Mobil Uygulama, BriDepth, görüntü İşleme ile Şebeke Arıza ve Bakım Tespiti.