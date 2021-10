6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi, 100 yıllık sanayi tecrübesiyle; Ticaretin anavatanı Kayseri

Kayseri, 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi, 100 yıllık sanayi tecrübesiyle kadim bir ticaret şehri. Şehrin ilk kurulduğu Kültepe Kaniş Karum’da yapılan kazılarda çıkan kil tabletler üzerine yapılan anlaşmaların bazı hükümleri bugünkü uluslararası anlaşmalara benziyor. Ticaretin anavatanı Kayseri bugün de; 3 Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB, Kayseri-İncesu OSB, Kayseri Mimar Sinan OSB), 16 Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölgesi (Kayseri Serbest Bölgesi), 5 üniversitesi (Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi), 2 teknoparkı (Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi) İSO 500 Listesi’nde 15 firması, İSO İkinci 500’de 12 firması, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 21 firması, toplam 46 milyon 281 bin m2 planlı endüstri alanı, girişimcilik ve ticaret tecrübesiyle Türkiye’nin en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden.



Kayseri Model Fabrika, sanayicilerin verimliliğini artıyor

Sanayileşme politikaları Cumhuriyet’in ilanından sonra başlayan Kayseri’de; 1926’da Kayseri Tayyare Fabrikası ve Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935’te Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’nın faaliyete geçirilmesiyle sanayileşmenin ilk adımları atıldı. Mevcut coğrafi konumu, jeostratejik bakımdan önemli ihracat potansiyeliyle Kayseri, bugün de yatırımcılar açısından bir cazibe şehri. Özellikle demir, demir dışı metallerle mobilya ve yan sanayisinde ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde, Kayseri Ticaret Odası (KTO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ortaklığında AGÜ Sümer Kampüsü’nde geçen yıl Eylül’de kurulan Kayseri Model Fabrika ile sanayicilerinin verimliliğini artırmak, rekabet gücünü geliştirmek için çalışıyor.

3.5 milyar dolar ihracat hedefi: TİM verilerine göre bu yıl Serbest Bölge ile birlikte ilk 7 ayda toplam 1 milyar 865 milyon 797 bin dolar ihracat rakamına ulaşan Kayseri, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45.9 artırdı. Kayseri’nin yılsonu ihracat hedefi: 3.5 milyar dolar. Kayseri’nin 2021 yılı ihracatında öne çıkan sektörler şöyle: Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat, başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazlar, ana metal sanayi, metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç), tekstil ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, kimyasal madde ve ürünler, gıda ürünleri ve içecek, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) hasır vb. örülerek yapılan maddeler, tarım ve hayvancılık.

Türkiye’nin tarımda ilk 10, hayvan ve hayvansal ürünlerde ilk 20 ili arasında: Verimli ve sulanabilir arazilere sahip, kabakçekirdeği, ayçekirdeği, arpa, şekerpancarı ve patates üretiminde Türkiye’nin ilk 10 ili, hayvan ve hayvansal ürünlerde ise ilk 20 ili arasında yer alan Kayseri, sanayi altyapısıyla entegre olabilecek tarım ve hayvancılık ürünleriyle öne çıkıyor.

Pastırma, sucuk, mantısı ve Bünyan Halısı meşhur: Otantik bez bebekler, kilim dokumacılığı, el işlemesi bakırcılık, Bünyan Halısı, saf ipekten, yünden yapılan halılarıyla ünlü Kayseri, gastronomide de oldukça iddialı. 36 çeşit Kayseri Mantısı’nın en bilinenleri; Etli Mantı, Börek Aşı, Tepsi Mantısı, Peynirli Mantı, Yağ Mantısı, Şebit Yağlaması…Kayseri’nin en ünlü yöresel ürünlerini bulabilmek için coğrafi işaretlere bakmakta fayda var: Kayseri’de 19 coğrafi işaretli ürün bulunuyor, bunlardan 9’i mahreç işaretine sahip. Akkışla Gilaburusu (2021), Bünyan El Halısı (mahreç işareti-1997), Bünyan Gilaburusu (2018), Develi Cıvıklısı (mahreç işareti-2009), Erkilet Kedi Bacağı (mahreç işareti-2020), Kayseri Cırgalan Biberi (2020), Kayseri Katmeri (mahreç işareti-2021), Kayseri Mantısı (mahreç işareti-2009), Kayseri Pastırması (2002), Kayseri Sucuğu (2002), Kayseri Tandır Böreği (mahreç işareti-2021), Kayseri Yağlaması (mahreç işareti-2021), Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri (2021), Soğanlı Bez Bebekleri (mahreç işareti-2005), Tomarza Kabak Çekirdeği (2014), Yahyalı El Halısı (mahreç işareti-1997), Yamula Patlıcanı (2010), Özvatan Çiçek Balı (2020), İncesu Karaevrek Üzümü (2016).



Kültür, tarih, turizm zenginliği

Tarihi mirasını başarıyla koruyan kültür şehri Kayseri’de Türkiye’nin en büyük meydanlarından Cumhuriyet Meydanı’nın etrafı farklı medeniyetlerin eserleriyle dolu. Kayseri Arkeoloji Müzesi, Selçuklu Müzesi, 1893’te kurulmuş tarihi Kayseri Lisesi, Milli Mücadele Müzesi, 1419-1497’de inşa edilen Kayseri evlerinin en eskilerinden Güpgüpoğlu Konağı (Etnoğrafya Müzesi), Saat Kulesi, hakkında ilk bilgiye M.S. 3. yüzyılda İmparator Gordianus dönemindeki sikkelerde rastlanan Kayseri Kalesi, Atatürk Evi Müzesi bunlardan bazılarına örnek.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi, Anadolu ticaretinin ilk başladığı yer olan 6 bin yıllık geçmişiyle Kültepe Kaniş /Karum Höyüğü, Roma devrinden kalma kiliseleri ve sıcak hava balonları uçuşlarıyla ünlü Soğanlı Vadisi, M.S. 1-13. yüzyıllarda kullanılmış Ağırnas Yeraltı Şehri, Horasan’dan Kayseri’ye gelen Ahi Evran’ın (1171-1262) kullandığı deri terbiye taşının da bulunduğu Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Mimar Sinan’ın doğduğu ve 22 yaşına kadar yaşadığı ev, M.S. 1135’te Danişmendli hükümdarı Melik Mehmet Gazi’nin yaptırdığı Cami Kebir (Ulu Cami), yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı, Kayseri’nin kültür, tarih, turizm duraklarından.



Dünyanın ilk Tıp Fakültesi, Kayseri’de

Selçuklu Müzesi (Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi): Dünyanın ilk tıp eğitiminin verildiği ve bilinen ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesibe Medresesi, Kayseri’de. ‘Çifte Medrese’ olarak da tanınan Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi, Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine, kardeşi I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1205-1206’da yaptırıldı.



Dünyada kalitesi tescilli ilk kayak merkezi: Erciyes

Erciyes Dağı: Kayseri’nin incisi ve sembolü Erciyes, dünyada özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standarlarını dünyada ilk alan kayak merkezi. Zorlu tırmanış rotaları, zengin florası, faunası, yaylaları, her mevsim tepesinde karıyla Türkiye’nin 5. büyük dağı Erciyes Dağı, kış ve spor turizminin en önemli merkezlerinden biri. 30 milyon yıl önceki patlamalarıyla Kapadokya’nın oluşmasını sağlayan Erciyes (3917 m) sönmüş bir volkan. Erimeyen kar nedeniyle Hititler’in Beyaz Dağ adını taktığı Erciyes’te kayak, trekking, atv ve dağcılık sporları yapılıyor.

Dünyanın en büyük 2. şelalesi: 5 tanesi büyük, 2 tanesi küçük olmak üzere yan yana dizi halinde dökülen ve ortalama yükseklikleri 40-60 metre olan Kapuzbaşı Şelalesi, Dünya’nın en büyük ikinci şelalesi.

Yamaç paraşütünde Dünya şampiyonalarına evsahibi: Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda, Türkiye ve Dünya Şampiyonaları’na evsahipliği yapan Türkiye’nin 3. önemli yamaç paraşütü pisti bulunuyor. Yarıca Talas’ta 2, Melikgazi’de 1 olmak üzere 3 at binicilik tesisi bulunuyor. Zamantı Irmağı’nda zorluk derecesi 5-6 olan rafting parkurunda rafting yapılıyor.

Yamula Barajı: Kızılırmak Nehri üzerindeki baraj gölü; Yamula Barajı’nda da her yıl yelkenli, kürek, yüzme, off-shore ve kano yarışları düzenleniyor.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti Müzesi: Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasındaki Türkiye’nin en önemli kuş cennetlerinden Sultan Sazlığı, 301 çeşit kuş türünün ev sahibi.

Kaynakça: http://www.kayseri.gov.tr

Kaynakça: https://www.kayseri.bel.tr



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç;

Türkiye’ye örnek; akıllı şehir Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile mobilyanın başkenti ve Türkiye’nin üretim üslerinden Kayseri’yi, ilin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacak projelerini konuştuk.



Kayseri ekonomisine katmadeğer sağlayacak yeni dönem çalışmalarınız ve projeleriniz nelerdir?

Kadim kentimiz Kayseri’miz 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan, yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu, 16 ilçesi, 5 üniversitesi, 3 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 1 serbest bölgesi ile ticaretin, eğitimin, sağlığın, sporun, gastronominin ve endüstrinin merkezi olan, kültürel çalışmalara altyapı teşkil eden, dört bir yanından tarih ve sanat fışkıran adeta açık hava müzesi önemli bir şehirdir. Kayseri, evvelden beri endüstri ve ticaret şehridir malumunuz. Zaten Kayseri’miz Türkiye’de bu konularda ivmesini almış, ülkede adeta lokomotif olmuş, kendini ispatlamış bir şehirdir.



Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi: Ekonomik dinamikleri bulunan bir şehir olan Kayseri’mizde biz de bu seviyeye uygun hareket etmeye ve şehrimize destek olmaya gayret gösteriyoruz yerel yönetimler olarak. Bu anlamda projelerimizden birisi 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’dir. Bu proje sadece Kayseri’yi değil, Türkiye ekonomisini de ilgilendiriyor. Başta Sahabiye olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızla sektörlere, ekonomiye canlılık sağlıyoruz. Yine aynı şekilde ulaşım yatırımlarımızla ilgili süren karayolu köprülü kavşak ve raylı sistem çalışmalarımız, her kulvardaki turizm hamlelerimiz ile ekonomiyi hem direkt hem de dolaylı olarak destekliyoruz. Tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayi konusunda Türkiye’nin gözde projeleri arasında yer alan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi şu an kısmen faaliyete geçmiş durumdadır ve proje içerisinde yer alan Biyogaz Enerji Santrali de üretime başladı. Büyükşehir olarak gerek traktör, gerek irili ufaklı tarım ve hayvancılık teçhizatları, gerek sulama, canlı hayvan, tohum ve yem destekleri ve altyapı oluşturma noktasında girişimlerimiz ile üreticilerimize desteklerimiz bulunmaktadır.



Koramaz Vadisi Projesi: Ekonomiyi en iyi destekleyen sektörlerden birisi de turizmdir. Bu kapsamda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazanan Koramaz Vadisi projemiz mevcut.

Sağlık turizmi konusunda yine sahip olduğumuz altyapı ve değerlerimiz ile sağlık turizmine de eğildik.

Kayseri müzeler şehri olacak: Kayseri’yi müzeler şehri haline getirme kararlığımız ile hemen her konuda müze açmayı kararlaştırdık ve bu sayede Kayseri’nin sahip olduğu zenginliği yansıtacağız, tanıtacağız, şehrimizin hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız ve ekonomimize de katkı gerçekleştireceğiz.



Türkiye’nin üretim üssü şehirlerinden Kayseri Kayseri’nin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir misiniz?

Kayseri denilince akla tabii pastırma, sucuğun yanı sıra ticaret ve endüstri de gelir. Bugün mobilyanın başkenti adeta Kayseri’dir. Onun gibi tekstilde de Kayseri Türkiye’de ilk 10’da yer almakta. Müteşebbis ruhu ve işini bilen anlayışı ile Kayseri Kadir Has gibi Sakıp Sabancı gibi büyük ve hayırsever iş insanlarını bağrından çıkarmıştır. Bugün 3 OSB’si, 1 serbest bölgesi ve ihracatta ilk sıralarda yer alan konumu ile Türkiye’nin adeta üretim üssü bir şehirdir Kayseri.



Her konuda kendi kendine yeten bir şehir olma hedefi

Tarım, kış turizmi, sanayisi ve ticaretiyle öne çıkan Kayseri’nin hedeflerini aktarır mısınız?

Kendi kendine yeten bir Kayseri olmak için gerekli tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Özellikle çiftçimize gerek yem desteği, gerek tohum desteği, gerek sulama gerekse makine, teçhizat ve altyapı desteğine yönelik projelerimiz ile son 3 yılda yaklaşık 41 milyon TL destekte bulunduk. Kayseri’mizi özellikle tarım ve hayvancılıkta olmak üzere her konuda kendi kendine yeten bir şehir haline gelmesinde paydaş olmak istiyoruz. Bu konuda gerek tarım ve hayvancılıkta, gerek sanayide, gerek ticarette, gerek turizmde tecrübeli ekibimizle müteşebbislere destek oluyoruz, hatta lokomotif oluyoruz da diyebiliriz. Erciyes’imizi 2019-20 kış sezonunda 200 bin kayakçı, toplam 2 milyon 200 bin kişi, 2020-21 kışında ise 220 bin kayakçı ve toplam 750 bin kişi ziyaret etti. Erciyes Dağı’mızda şu an 10 otel var. 4 otel de inşaat aşamasında. Seneye 2 bin yatak kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Erciyes turizmi üzerinden oluşan ekonomi yaklaşık 1 milyar TL.



Kayseri’nin geleceğine ilişkin öngörüleriniz nelerdir, şehrin çehresini değiştirecek kamu veya özel yatırımlar var mı?

Şehrimizi, yeşili bol, büyükşehirlerin konforunu yaşatan ama sıkıntılarını yaşatmayan bir şehir olarak görüyoruz, böyle olmasını daha da pekiştireceğiz. Başlıcaları; yapımını belediyemizin üstlendiği Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden; 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda kurulu ve 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan millet bahçesi var ve Kayseri’nin çehresini olumlu anlamda değiştirecek proje. Diğer taraftan yine belediye yatırımı olarak; prestij projemiz; yeşil alanı bol olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm projemiz ve Beydeğirmeni Besi Bölgesi projemiz var.



İnsan ve sağlık odaklı çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişilerle sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik Glütensiz Kafe projemizi açtık. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile hayırsever Saffet Arslan’ın destekleriyle Türkiye’ye örnek olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temelini attık. Ve yine Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temel atma törenini gerçekleştirdik.



Erciyes’imizde oluşturduğumuz Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz ile yerli yabancı sporcuları, futbolcuları ağırlıyoruz. 1840 metre yüksekliğinde adeta bulunmaz bir oksijen deposu olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz, 6 takımın aynı anda kamp yapabileceği FIFA standartlarında 2 adet futbol sahası, 4 soyunma odası ve 2 buz havuzu ile hizmette. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin temelini de Salı günü attık. Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz, Avrupa takımlarının yanı sıra A milli takımların da uğrak yeri olmaya başladı. Burada futbol başta olmak üzere birçok spor dalının yüksek irtifa kamp ihtiyacını karşılayacak altyapı olacak.



Pandemi sürecinde hangi sosyal yardım projelerine imza attınız, atıyorsunuz?

Pandemi sürecinde ulaşımda düşen yolcu sayısı ve sokak kısıtlamaları nedeniyle her ay 20 milyon TL sübvanse ettik. 3 milyon maskeyi ücretsiz dağıttık. Su fatura borçlarında kolaylıklar sağladık. 41 bin litre el dezenfektanı, 75 bin litre klor bazlı ortam dezenfektanı ve 12 bin litre limon ve çam kolonya üretimi gerçekleştirdik ve dağıttık. 10 bin adet hijyen seti, 500 bin adet hazır paket su üretip, hastanede yatan ve yurtlarda kalan hastalara ücretsiz dağıttık. Bir paydaş olarak 12 bin kamu binasının dezenfektasyonu içerisinde yer aldık. Filyasyon çalışmalarında sağlık ekiplerine ilk etapta 63 araç ve 84 personel ekiple; ikinci etapta ise yine 24 yeni araç ve 24 personel ekiple destek verdik. Filyasyon ekiplerine bugüne kadar sağlanan desteğin maliyeti 4 milyon TL’ye ulaştı. Gelir kaybı yaşayan esnafa 6 milyon TL’yi aşkın destek verdik. Uzaktan eğitime destek olmak için belediyeler olarak 7 bin tableti Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettik. Uzaktan eğitim birimimiz marifeti ile eğitim, kurslarımız ve etkinliklerimiz internet üzerinden sürdü.



Türkiye’ye örnek akıllı şehir

Belediyecilik alanında dijital dönüşüm çalışmalarınız veya Kayseri’nin potansiyel gelişim alanlarında yürütülen dijital dönüşüm projelerini anlatır mısınız?

Büyükşehir olarak Akıllı Şehircilik uygulaması ile faaliyetlerini yönetiyoruz. Akıllı sulama, aydınlatma sistemlerimiz, bilgilendirme ve pilot olarak sinyalizasyon ve otopark uygulamalarımız mevcut. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda örnek olarak gösterildik. Bu kapsamda Raylı Sistem ve Ekipmanları, Sinyalizasyon ve Manyetik Sensörler, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) Odaklı Görüntü İşleme ve Radar Teknolojileri, Ulaşım Odaklı Optimizasyon Modelleri ve Uygulamaları, Coğrafi Yazılım, Şehir İçi Akıllı Bilgilendirme Sistemleri, Kaniş Kavşak Kontrol Cihazı ve Adaptif Kavşak, Manyetik Akıllı Ulaşım Sensörü (MAUS), Kayseri Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (KAKTUS), Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması, Akıllı Tabela ve Duraklar, Şehir İçi Otopark Yoğunluk Bilgilendirme Tabelaları gibi projelerimiz var.



Kayseri OSB’lerinin projeleri ile altyapı ve ulaşım ihtiyacına destek

Kayseri Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ve sanayinin gelişimine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı nasıldır?

Üreticilerimizin, sanayicilerimizin, kısaca üretenin her zaman yanındayız. Kayseri OSB’nin yeni kurulan fuar alanında 3 gün içinde 30 bin metrekarelik sosyal tesis alanları, otoparklar ve yeşillendirme sahalarını yaptık. Orada güzel, dünya standartlarında bir fuar ve kongre merkezi kuruldu. Altyapı ve ulaşım hizmetlerini rutin olarak sağlamaktayız. Üreticinin en çok ihtiyaç duyduğu şey malumunuz yoldur. Çeşitli bağlantı yolları ile ana yolları inşa ederek, mal ve hizmet ulaşımında paydaş oluyoruz.



Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi:

İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 21 Kayseri firması yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2020” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre ilk 1000’de 21 Kayseri firması yer aldı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, her türlü zorluğa rağmen üretime ve ihracata ara vermeden devam ederek listeye giren firmaları kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Başkan Büyüksimitci, geçen yıl listede 18 firmanın yer aldığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı listesinde geçen yıl 18 firmamız vardı, bu sene 21’e yükseldi. TİM tarafından açıklanan listede 16 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren 5 firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000’de Kayseri’den toplam 21 firmamız yer almış durumda” dedi.



Mehmet Büyüksimitci, Pandemi’nin tüm olumsuzluklarına rağmen geçen yıl ihracatta rekor kırdıklarını açıkladı: “Geçen yıl yaşanan bütün güçlüklere rağmen Kayserili sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek, 2 milyar 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik ve tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu yılda inşallah hedeflediğimiz 3.5 milyar doları yakalamak için gayret sarf ediyoruz. 2021 yılının başından beri ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın artarak devam ettiğini görmek bize ayrıca moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla hedefimize adım adım ilerliyoruz.”

Gelecek yıl listeye giren firma sayılarını daha da artırmaya gayret edeceklerini belirten Büyüksimitci, “Gerek Odamız bünyesinde kurduğumuz Verimlilik Koordinasyon Ofisi gerekse Kayseri Model Fabrika aracılığı ile yürüttüğümüz verimlilik projeleriyle önümüzdeki yıllarda listeye giren firma sayılarımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz için var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile büyük başarıda emeği bulunan yöneticilerinden çalışanlarına kadar tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan:

“Ticaretin nabzı Kayseri’de atacak”

ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan şunları söyledi: “Kayseri geçmişten günümüze kadar her zaman ticaret ile anılan bir şehir olmuştur. Kayseri merkezine 20 km. uzaklıkta bulunan Kültepe Kaniş Karum tarihte bilinen ilk ticari başşehir olmuştur. Burada çıkartılan 25.000’den fazla tablet gösteriyor ki ticaret çok gelişmiş bir durumdaydı. Günümüzde Hong Kong ne ise Kültepe de o dönem aynı şekildeydi.

ASKON Kayseri olarak Erciyes gibi bir değerin yanına ikinci bir değerin varlığını ispat için yola çıkarak Kültepe’yi marka olarak kazandırdık. Kültepe ile birlikte bir ekonomi zirvesi de kattık. Kültepe Ekonomi Zirvesi olarak yaptığımız programlara birbirinden önemli bürokrat ve sanayicimizi davet ettik, konuşmalar yaptırdık. Önümüzdeki yıllarda 4. ve 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi programlarını icra edeceğiz. Hedefimiz 50. yılına geldiğinde Dünya’nın önemli zirvelerinden bir tanesi konumuna getirmektir. Kayseri özelinde ise bölgemizi yatırım merkezi haline getirmektir. Dünya’nın ticari kalbinin Kayseri olması için sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye ekonomisinin bugünü ve yarınını veriler ışığı altında masaya yatırıyor, öne çıkan sektörlerdeki gelinen noktaları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni yurtdışı iş fırsatlarını tacirlere tüm yönleriyle tanıtıyoruz.

UNESCO Dünya tarihi geçici listesinde yer alan Dünya’nın ilk ticari anlaşmaları olan çivi yazılı kil tabletlerin bulunduğu Kültepe’nin içinde bulunduğu güzide şehrimiz Kayseri’de programımızı yapmak istememizdeki amaç Kültepe’yi UNESCO dünya tarihi kalıcı listesinde dahil ederek, önümüzdeki dönemlerde dünya ticaretinin nabzının eskiden olduğu gibi özelde bölgemizde genelde Türkiye’den tutulacağını göstermektir.”



Kayseri tarımda ihtisaslaşarak ihracatını artıracak

Kayseri’de tarımsal üretimin daha fazla yaygınlaşması, modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla başlangıçta 1 milyon m2’ik alanda, ilk Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB (Kayseri Sera TDİOSB) kurulacak. Kayseri Valiliği’nin önderliğinde kurulan Kayseri Sera TDİOSB, Kocasinan İlçesi Elmalı Mahallesi’nde bulunan jeotermal sıcak su kaynağının hemen yanında yer alacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası’nın (KTB) müteşebbis heyetinde yer aldığı bölgenin yapımı için ilk etapta yaklaşık 81 milyon TL’lik yatırım yapılacak.

Fizibilitesinin 2020’de tamamladığını, 2023 yılı Aralık ayına kadar da projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Proje ile hem bölge halkına istihdam sağlanacak hem de Ar-Ge’ye bağlı tarımsal üretimi geliştirme potansiyeli ortaya çıkacak. Sera TDİOSB ve çevresinin, jeotermal enerji potansiyeli değerlendirilecek ve kaynakların sürdürülebilir, yenilenebilir özelliği korunacak. Bölgede sebze ve meyve üreterek hem ihracatı artıracak hem de yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım ortamı sağlayacağız” dedi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy da Tarım ihtisas OSB’nin ihracatlarını en az yüzde 20-25 artıracağını söyledi.



TTO üzerinden kurulan tek teknopark

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknopark’ı resmen kuruldu. Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası ortaklığında kurulan AGÜ Teknopark, sürdürülebilir olması için Türkiye’de kar amacı gütmeyen, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) üzerinden kurulan tek Teknopark oldu.

Teknopark, Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen imza töreniyle resmen kurularak faaliyete geçti. İmza törenine Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Vakfı adına Vakıf üyesi Mustafa Çelik, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci katılarak ortaklık sözleşmesini imzaladı. Rektör Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu AGÜ Teknopark’ın, sürdürülebilir olmasını sağlamak için, Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden, Türkiye’deki kar amacı gütmeyen tek teknopark olarak kurduklarını, bu yönü itibariyle de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hedef: 3.5 milyar dolar ihracat

TİM verilerine göre bu yıl Serbest Bölge ile birlikte ilk 7 ayda toplam 1 milyar 865 milyon 797 bin dolar ihracat rakamına ulaşan Kayseri’nin yılın ilk 7 ayında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 45.9 artırdığı bilgisini veren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Yılsonuna kadar 3.5 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağımıza inanıyorum” dedi. Ticarette ulaşım yatırımlarının önemine değinen Gülsoy, “Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter. Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili müjdeli haberi bekliyoruz. Havaalanında genişleme devam ediyor. Otoban, lojistik merkezimiz gibi beklentilerimizi ısrarla gündemde tutacağız” diye konuştu.



Abdullah Gül Üniversitesi, 3. nesil üniversite öncüsü olacak

Vakıf destekli devlet üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), özgür düşüncenin ışığında, özgün yöntemleriyle yükseköğretim alanında çığır açan, ürettikleri ile insanlığa değer katan ve mensubu olmakla gurur duyulan uluslararası marka değere sahip, 3. nesil üniversitelerin öncüsü bir üniversite olmayı vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. AGÜ’de, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 1 dil okulu, 1 Türk Dili Bölümü’nün yanısıra projeleri arasında; Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO), Merkezi Araştırma Labaratuvarı bulunuyor.



Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa:

Kayseri Üniversitesi: “Kampüste değil, sahada eğitim”

Kayseri Üniversitesi’nde, 5 fakülte, 1 enstitü, 11 meslekyüksekokulu, 10 uygulama ve araştırma merkezi, 216 akademisyen ve 17 bin 703 öğrenci bulunuyor. Kayseri Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2018’de kurulan, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitesi’nin, üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiğini ve kuruluşundan itibaren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ile işbirliklerine başladığını anlattı: “Kayseri Üniversitesi, ‘kampüste değil sahada eğitim’ sloganı ile birçok teknik programın eğitimini bizzat sahaya taşımak için yoğun gayret göstermektedir. Bu çerçevede Kayseri Organize ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği protokolü imzalayan Kayseri Üniversitesi, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ne OSB MYO kurulması konusunda önemli mesafe kat etmiş ve bu konudaki proje çalışmalarını tamamlayarak inşaat aşamasına getirmiştir.

Belediyelerle yaptığı işbirlikleriyle değişik konularda halka eğitim verdiklerini, Yahyalı ilçesinde yürütülen Gıda Akademisi, Develi ilçesinde yürütülen Aşçılık Akademisi’nin bu çalışmalardan birer örnek olduğunu kaydeden Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi, uzun vadede çalışmaları, projeleri ve uygulamaları ile sadece bulunduğu bölgeye değil Türkiye’ye her alanda katkı sunacak, sanayide nitelikli ana eleman ve iş gücü ihtiyacının giderilmesine katkı sunacak ve bu yönde hedefler geliştirmeye devam edecektir” dedi.



Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, TÜBİTAK Öğrenci Projeleri’nde Türkiye ikincisi oldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2020/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alındığında, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi; Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında desteklenen projeler açısından Türkiye ikincisi oldu. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof.0Dr. Kerim Güney projeleri kabul edilen öğrencileri ve projelere destek veren danışman akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



Kayseri İncesu OSB’nin büyümesi 2021’de hız kazanacak

Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, 1996’da kurulan İncesu OSB’nin son 10 yılda önemli büyüme sağladığını, üretim ve inşaatı devam eden parsel sayısının 100’ü geçtiğini, bölgede yatırım yapılan parsel alanı toplamının ise 3 milyon m2’ye yaklaştığını belirterek, 2021 yılında büyümenin hız kazanacağını söyledi.



Kayseri Model Fabrika meyvelerini vermeye başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde KTO, AGÜ ve KAYSO ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika’nın 1’inci Öğren-Dönüş Projesi lansman toplantısı Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Model Fabrika’nın eğitimlerinden 50’nin üzerinde farklı kurumdan 480’in üzerinde sanayicinin yararlandığını belirterek, eğitimler sonucu yüzde 40 ile yüzde 100 arasında günlük üretim artışı sağlandığını söyledi.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış:

Sanayiye özelleştirilmiş ortak araştırma laboratuvarları kuruyor

Erciyes Üniversitesi’nde 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 42 araştırma merkezi, 2332 akademisyen, 52 bin 382 öğrenci bulunuyor. Erciyes Üniversitesi’nin üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının 1986 yılına kadar uzandığını belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış, 2007’de Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (Erciyes Teknopark) faaliyete geçirildiğini, 2012’de kurdukları Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) ile de doğrudan üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirme ve süreçlerini yönetme konusunda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Prof.Dr. Mustafa Çalış, 2020’den itibaren Erciyes Üniversitesi’nin yürüttüğü, Katılımlı Araştırma Projelerine yönelik bir program olan ‘100 Talep 100 Proje’ programı kapsamında sanayicilerle akademisyenler tarafından yürütülen ortak Ar-Ge projelerine, Erciyes Üniversitesi’nin destek vermeye başladığını ve bugüne kadar 24’ünün desteklendiğini, TÜBİTAK’ın 2019’da faaliyete geçirdiği ‘TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı’ kapsamında Erciyes Üniversitesi’nin 5 farklı sanayi kuruluşuyla yürüttüğü 5 projede toplam 14 doktora öğrencisinin görev aldığını, program sonucunda firmaların çalışma alanında uzmanlanmış doktoralı personellerin sanayiye kazandırılmış olacağını anlattı: “Sanayi firmalarının ihtiyaç duydukları uzmanlık konularına göre firmanın çalışmalarına göre özelleştirilmiş, ortak araştırma laboratuvarları kuruyoruz. Bugüne kadar Erciyes Anadolu Holding Grup Şirketleri, Has Çelik, Dener Makine ve Aspilsan ile sözleşmelerimizi imzaladık.”



31.000 m2 kapalı alanı 150000 m2 yerleşim alanı, 73’ü akademisyen firması olmak üzere 260 kadar Ar-Ge firması, 1300’den fazla Ar-Ge personelinin faaliyet gösterdiği, 359 Ar-Ge projesinin geliştirilmeye devam ettiği Erciyes Teknopark’ta 2007’den bugüne kadar 1591 Ar-Ge projesi tamamlandığını, 1.2 milyar TL tutarında ciro elde edildiğini, bölgeden yapılan ihracatın cirosunun 50 milyon doları geçtiğini paylaşan Çalış, TGB-1 alanı içerisinde nitelikli Ar-Ge yapılabilmesi için özel olarak tasarlanmış hangar tipi ofis alanlarının ilk etabının tamamlandığını, 2. Etap çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu, Erciyes Üniversitesi kampüsünün kuzey doğusundaki 100.000 m2 den fazla açık alanı olan TGB-2 alanının imar planlarının hazırlandığını, en kısa sürede yapılaşma çalışmalarına başlanacağını, Mimarsinan OSB’nin kuzey batısındaki yaklaşık 100.000 m2 büyüklüğündeki alanda yapılan TGB-3 bölgesinde ise imar planı hazırlıklarının devam ettiğini de aktardı..



Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç:

Erciyes Teknopark’tan: Sera Kuluçka Programı

Erciyes Teknopark, 2005 yılında kuruldu, faaliyetlerine 2007 yılında başladı. Kurucu ortaklar; Erciyes Üniversitesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB), Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi’dir. Günümüzde ortakları; Erciyes Üniversitesi, Kayseri OSB, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’dir.

Erciyes Teknopark’ta faaliyette 260 firma bulunduğunu belirten Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, “Sera Kuluçka Programı, benzeri olmayan ve tamamen özgün bir kuluçka modeli ile işletilmektedir. Girişimci adayları, Sera Kuluçka Merkezi’nde kendilerine tahsis edilen her türlü donanıma sahip ofis alanlarında çalışabilir ve süreç boyunca Sera Kuluçka Merkezi’ndeki eğitim, mentorlük gibi ayrıcalıklı hizmetlerin tamamından ücretsiz olarak faydalanabilirler. Diğer birçok kuluçka merkezinin aksine herhangi bir iş fikri olamayan girişimci adayları bile programa başvuru yaparak merkezimize kabul edilebilmektedir” diyor.

Erciyes Teknopark’ın bir fikrin ekonomik değere dönüşmesine kadar geçen tüm süreçlerde 25 kişilik uzman kadrosu ile aktif rol aldığını aktaran Serhat Dalkılıç, bilginin teknolojiye dönüşüm sürecinde Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’ne TTO hizmeti verdiklerini dile getiriyor: “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bugüne kadar sanayi kuruluşları ile 250’nin üzerinde proje koordine edilmiştir. Bu projelerin hayata geçirilmesinde farklı disiplinlerden akademisyenlerle işbirliği yapılmış olup, toplamda 80’in üzerinde farklı akademisyen projelerde yürütücü olarak görev almıştır.”



“Güneşten gelen güç ve güven”

Kayseri Mimarsinan OSB’de 2013’te kurulan ODUL SUN RELIANCE Enerji, Türkiye başta olmak üzere ABD, Avrupa, Orta Asya’da hizmet veriyor. Kuruluş amaçlarının; güneş ışığını konutlar, ticari ve birçok benzeri amaçlı kullanım için elektriğe çevirecek yüksek performanslı solar ürünler üretmek ve bunların yurt içi ve özellikle yurt dışı pazarlarda satışını gerçekleştirmek olduğunu belirten ODUL SUN RELIANCE Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güven, iç pazar hedeflerinin de öncelikle çatı üzeri GES pazarındaki kapasitenin yüzde 90’lık kısmını iç piyasadan karşılayacak düzeye getirmek olduğunu söylüyor. Güven, aynı zamanda müşteri portföyünü daha çok sanayicilerin oluşturduğunu ancak çiftçilere kolaylık sağlayan sistemler sayesinde çiftçilerin de müşteri portföyü içerisinde yer aldığını belirtiyor.



“Makine ve üretim hattı yatırımlarımızı devreye aldık”: Güven, Ödül Sun Reliance’nin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini, güncel gelişmeleri, teknolojileri takip ederek makine parkurunu daha otomatik hale getirecek parçalar ve ekipmanların yatırımını yaptıklarını, böylece üretimi ve üretim kapasitesini artırdıklarını ve müşterilerine son teknoloji ürün sunmuş olduklarını belirtti. Güven, enerji sektöründeki mevcut pazarlarının yanı sıra yeni pazarlarda da paylarını artırmayı hedeflediklerini paylaştı: “Uzun vadede dünya çapında sayılı üreticilerden olup hem ülkemizdeki yatırımlarımızı artırıp hem de çalışmalarına devam ettiğimiz ülkelere yeni tesisler kurarak solar sektöründe öncü olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin bu sektörde öncü ülke olacağına inanıyoruz. Sanayi çatılarının artmasıyla 2021-2023 yılları güneş enerji sektörü için daha bilinçli ve daha yoğun bir sene olacağını öngörüyoruz.”



Sektörün en büyük güneş paneli üreticilerinden ODUL SUN RELIANCE, Ar-Ge çalışmalarıyla yeni tasarladığı güneş panelleriyle ürün gamını genişletti. Güven, güneş enerji sistemlerinde inovatif çalışmalarına da değindi: “Üretimine başlayacağımız 144 hücreli half-cut, bifacial (çift yönlü) perc monokristal güneş panelleri şebekeye bağlı olan ve olmayan güneş enerji sistemleri uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlandı. Yeni nesil güneş modülleri multi busbar hücre teknolojisi ile birlikte, güneş panellerinde optik ve elektriksel kayıpları en aza indirerek güncellenen hücre şekli ve 166, 182,210 mm boyutları ile birim alanda en yüksek enerji üretimini sağlayacaktır.”



“Kayseri, dış ticarette modeldir”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TİM’nin belirlediği Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasında ilk 1000’de yer alan 21 Kayseri firmasını tebrik etti ve Kayseri’nin dış ticarette model alınması gereken bir il olduğunu söyledi: “Türkiye, son yıllarda üretime dayalı büyüme göstergeleriyle öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Bu çizgimizi sürdürmek ve daha fazla üretmek zorundayız. Yılın ilk 7 aylık verilerine göre dış ticaret fazlamız 984 milyon dolar. Kayseri son 8 yıldır sürdürülebilir bir şekilde dış ticaret fazlası veren il durumunda. Bu özelliğimizle dış ticarette adeta model haline geldik.”



Mimarsinan OSB’den MYO Projesi’ne tam destek

Mimarsinan OSB ve Kayseri Üniversitesi arasında imzalanan önprotokolle OSB’de yapılması planlanan Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksek Okulu projesinde hazırlıklar tamamlanarak sonraki aşamaya geçildi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla MYO’nun proje ve başlangıç çalışmaları konusunda Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ve Yönetim Kurulu’na sunum gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Karabulut yapılacak olan OSB MYO kampüsünün gerek işgücü temininde, gerekse kalifiye personelin yetiştirilmesinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek OSB olarak eğitime her zaman destek vereceklerini söyledi.