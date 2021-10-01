CRISPR Valley Platformu kuruldu

HiDNA Biyoteknoloji Şirketi, CRISPR Valley Platformu ile genetik mühendisliği harikası olan CRISPR teknolojisinden 7’den 70’e herkesin yararlanmasını hedefliyor. Dünya’nın ilk CRISPR Vadisi, Türkiye’de kuruldu. HiDNA Biyoteknoloji Şirketi, Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) desteğiyle CRISPR Valley Platformu olarak katılımcılara CRISPR deneyimi yaşatabilmek için ‘Kendin Yap’ workshop etkinliği düzenliyor.

TRGENMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, CRISPR Valley Kendin Yap Workshop etkinliğinin bakteri ve insan CRISPR kitleri üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.