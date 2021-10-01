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CRISPR Valley Platformu kuruldu
Üsküdar Üniversitesi BrainPark Kuluçka Merkezi çatısı altında çalışmalar yürüten HiDNA Biyoteknoloji Genetik Yazılım Mühendisliği Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘CRISPR Valley Platformu’nu’ kurdu.
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ 01.10.2021, 00:01
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HiDNA Biyoteknoloji Şirketi, CRISPR Valley Platformu ile genetik mühendisliği harikası olan CRISPR teknolojisinden 7’den 70’e herkesin yararlanmasını hedefliyor. Dünya’nın ilk CRISPR Vadisi, Türkiye’de kuruldu. HiDNA Biyoteknoloji Şirketi, Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) desteğiyle CRISPR Valley Platformu olarak katılımcılara CRISPR deneyimi yaşatabilmek için ‘Kendin Yap’ workshop etkinliği düzenliyor.
TRGENMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, CRISPR Valley Kendin Yap Workshop etkinliğinin bakteri ve insan CRISPR kitleri üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.
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