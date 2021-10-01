ENSİA referans merkezi oluyor

İYTE öğrencilerinin staj taleplerine, ENSİA kurumsal üyesi şirketlere öncelik verilecek. ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, İYTE’nin, Türkiye’yi uluslararası bilim camiasında temsil eden projelere imza attığını anımsatarak, yenilenebilir enerji teknolojilerinde üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Yusuf Baran da; “Yaptığımız işbirliği ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretiminde daha güçlüyüz. Sanayicilerimize kapılarımız sonuna kadar açık” dedi.