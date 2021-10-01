Eskişehir Model Fabrika için işbirliği protokolü imzalandı

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile proje çalışması devam eden ‘Eskişehir Model Fabrika’ için çalışmalar geliştirilecek. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESOGÜ Rektörü Prof.Dr. Kemal Şenocak’ın imzaladığı protokol kapsamında merkezin işleyişi, ortak işbirliği ve proje alanları, eğitim ve laboratuvar paylaşımı ile merkezin tanıtımı gibi alanları kapsayan projeler hayata geçirilecek.