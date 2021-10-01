Borçelik’e 10 milyon Euro’luk yeşil kredi

Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Önümüzdeki süreçte müşterilerimizin sürdürülebilir üretim beklentilerini karşılayan ve karbon kaynaklı vergilerden asgari derecede etkilenen bir sektör yapılanmasını inşa etmemiz gerekiyor çünkü çeliğin geleceği sürdürülebilir üretimden geçiyor” dedi.

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay da, ING Türkiye olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını söyledi.



Kredi Borçelik’in, Borusan Grup sürdürülebilirlik stratejileri kapsamındaki iklim kriziyle mücadele hedefiyle, enerji verimliliğinin sağlanması ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik kullanılacak. Kredi ile gerçekleştirilecek yatırım, şirketin sürdürülebilirlik performansını da artıracak.