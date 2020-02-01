Shell & Turcas, Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı

Shell & Turcas, karayolu taşımacılığında alternatif yakıt olarak kamyonlarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımına ilişkin yeni bir dönem başlattı. Shell & Turcas, uluslararası taşımacılık trafiğinin yoğun olarak gerçekleştiği İstanbul-Ankara Otoyolu üzerinde bulunan Sapanca Otoyol Hizmet Tesisi’ndeki istasyonun bulunduğu alanda Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı.

Shell & Turcas, Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı

Açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu ve IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak katıldı. Şirket, yeni yakıtlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine küresel çapta her yıl 1 milyar dolar yatırım yapıyor. Türkiye, Shell’in LNG istasyonu açtığı Avrupa’daki 4. Sapanca istasyonu da Avrupa’da Shell’in 14. LNG istasyonu oldu. Shell, Avrupa’da 2020 sonuna kadar 3 ülkede daha LNG istasyonu açmayı ve toplam sayısını 30 istasyona ulaştırmayı hedefliyor.

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