Türkiye’nin ilk hibrit lokomotifleri

Yedi adet hibrit lokomotif ve 8 yıllık yedek parça ve tam servis bakımı dahil olacak şekilde imzalanan anlaşma kapsamında, ilk iki lokomotif 3 Eylül tarihinde İzmit Derince limanına vardı. Kalan 5 lokomotif ise Kasım- Aralık aylarında Türkiye’ye gelmiş olacak. EuroDual lokomotiflerle birlikte, Körfez Ulaştırma’nın lokomotif filosu 12 adede ulaşacak.

Hem dizel, hem elektrikli modda çalışabilen EuroDual lokomotiflerin hizmete alınmasıyla birlikte, elektrikli hatlarda bu lokomotiflerle yapılan taşımalarda sıfır karbon emisyonu ile taşıma yapılması hedefleniyor.