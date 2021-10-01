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Zorlu Enerji’ye ‘Sürdürülebilirlik Ödülü’
Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik stratejisi hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği en büyük yatırımlardan biri olan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES, ABD merkezli Business Intelligence Group tarafından, 2016 yılından bu yana her yıl, alanında dünyanın en büyük şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Sustainability Awards’ta (Sürdürülebilirlik Ödülleri) ‘Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü’ kategorisinde ödül aldı.
ENERJİ 01.10.2021, 00:01
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Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, “Enerji sektöründe karbon ayak izini azaltmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz sürüş keyfi sunan ZES, yüksek hızlı şarj istasyonları ile aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçları 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaştırıyor.
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