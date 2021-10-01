Zorlu Enerji’ye ‘Sürdürülebilirlik Ödülü’

Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, “Enerji sektöründe karbon ayak izini azaltmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz sürüş keyfi sunan ZES, yüksek hızlı şarj istasyonları ile aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçları 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaştırıyor.