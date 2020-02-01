DenizFactoring, 2020 yılında yüzde 50 büyüyecek İlk 3 hedefleniyor

Ekonomide 2018 yılında yaşanan ekonomik kriz, birçok sektörü derinden etkiledi. Finans sektörü kriz yılı sonrası kayıpları toparlamak için 2019 yılını değerlendirdi. Bu yıl ise hem reel sektör hem finansal kesim için ‘büyüme’ anlamına geliyor. DenizFactoring Genel Müdürü Alper Tunga Emecan, “Finansal piyasalar için en kötüyü geride bıraktık artık ivmelenme zamanı. Firmalara finansman sağlamak için bir rekabet ortamının oluştuğunu görmekteyiz. Kredi faiz oranları makul ve iş yapılabilir seviyelere geldi. Dolayısıyla bütün planımızı bu gelişmeye göre yaptık ve bu yıl yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk dijitalleşen faktoring şirketi olarak ürün ve hizmetlerimizle hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

DenizFactoring’in 100 bin aktif kullanıcıya ulaştığının altını çizen Emecan, kurum olarak sektörün ilk 5 firması arasında yer aldıklarını, kısa vadede ise ilk 3’ü hedeflediklerini aktardı.

Genel piyasa değerlendirmesini yapan Emecan, krizin ülke için gelip geçici bir durum olduğunu belirterek, “Türkiye petrolü olan ülkeler gibi değil. Doğal kaynakları yok. Komşuları belli. Ateş topunun içinde farklı bir ülkeyiz. En büyük zenginliğimiz genç ve dinamik insan gücümüz. Ve girişimci ruhumuz. Dolayısıyla krizde en kötüyü geride bıraktık. Önümüzdeki yıllardan daha umutluyuz” diye konuştu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verilerine göre bankacılık dışı finans sektörünün konsolide bazda 2019 yılının 3 döneminde 88 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşarak 9 aylık net sektör karı 1.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Faktoringin finans sektöründen aldığı pay ise yüzde 1.5 seviyesinde. Faktoring, leasing veya finansman şirketlerinin genel finansal piyasalardan ancak yüzde 2.5 pay aldığını ifade eden Emecan, bu oranın artmama nedenini fon kaynaklarının kısıtlılığına bağladı. Faktoring sektörünün bankacılıktan veya dışarıdaki finans kuruluşlarından kaynak sağladığını hatırlatan Emecan, uygun maliyetli kaynak sağlanması halinde sektörün gelişmiş ülkelerdeki yüzde 15-20 oranlarına ulaşabileceğini kaydetti. Faktoring sektörü içinde ciddi rekabetin olduğuna dikkat çeken Emecan, DenizFactoring’in 2018’in işlem hacmine göre sektörden yüzde 6 pay aldığını, yüzde 8 karlılık oranıyla da 9. sırada yer aldığını açıkladı.



DenizFactoring’in hedefi KOBİ’ler

DenizFactoring’in durgunluk döneminde olumsuz etkilenmediğinin aksine bu krizi fırsata çevirerek ilerlediğinin altını çizen Emecan, şu noktalara değindi: “Bu yıl içinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankası konumundaki Emirates NBD ile güçlerimizi birleştirdik. Bu birliktelik Türk bankacılık sektörüne ve ekonominin geleceğine duyulan güveni tescillediğini de göstermektedir. Yeni yapılanmamız sonrası ilk sendikasyon işlemimiz DenizBank’ın sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye ekonomisine taze kaynak sağlanması bakımından büyük önem arz eden işlem, gerek iki yıla varan uzun geri ödeme süresi gerek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu eşliğinde girdiği ilk işlem olması bakımından da çok değerli. Ekonomimizdeki yeniden dengelenme sürecinde son dönemde oluşan pozitif gelişmeler sonucunda işleme 1.1 milyar dolar talep geldi. Bu tutarın 2019 yılında ülkemize giren en büyük miktardaki taze kaynak olması da bizi ayrıca gururlandırdı. Kredilerin büyük bölümü KOBİ ölçekli müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak. EBRD’den sağlanan dilim ise Türk çiftçisinin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak. EBRD gibi güçlü bir grubun hissedarlığında ülkemiz ekonomisi için taze kaynak sağlamaya, geçmişimizde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve başta KOBİ’lerimize var gücümüzle destek olmaya gelecek dönemlerde de devam edeceğiz.”



“Deniz’e Çek Gönder” sektörün üzerinde büyüme getirdi

Özellikle dijital alandaki yatırımlarla hem sektöre yenilikçi hizmet sunduklarını hem DenizFactoring’in rekabet gücüne avantaj sağladıklarını belirten Emecan, faktoring işlemlerini cebe taşıyan mobil uygulama “Deniz’e Çek Gönder”i 2018 yılında hayata geçirdiklerini anlattı: “Yeni uygulamamız ile müşteriler, faturalı çeklerinin vadesini beklemeden dijital kanal ile 7/24 DenizFactoring’e göndererek, nakit karşılığını hızlıca öğrenip en yakın DenizBank şubesinden nakde ulaşabilmektedir. Ürünümüz ile 3 bin olan işletme sayısını 2 yıl gibi kısa sürede 100 bine çıkararak müşterimize faktoring hizmetimizi tamamen ‘Dijital’ ortamda sağladık. 2018 ve 2019 yılı içinde 26 milyar TL talep aldık. KOBİ’lere 4.5 milyar TL kredi kullandırdık. Ortalaması ise 25 bin lira oldu. Yani son derece düşük ölçeklerde ve yaygınlık sağladık.

‘Faturalı Çekler’ için başvurulabilen uygulama sayesinde müşterilerimiz diledikleri zaman diledikleri yerde cep telefonu aplikasyonu üzerinden dijital faktoring yaparak çözüme ulaşabiliyorlar. Böylece şubeye gidildiğinde sadece bir imza ile nakit ihtiyacı karşılanabiliyor. Hizmete aldığımız, cepten ve tabletten erişim imkânı sunan ‘Deniz’e Çek Gönder’ uygulaması artık internet üzerinden de www.DenizeCekGonder.com ile faktoring işlemlerini web platformu üzerinden de çok daha hızlı hale getiriyoruz. Müşterilerimiz internet uygulaması ile çekin vadesini beklemeden, finansmana erişimlerini rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor.”

Söz konusu uygulamayı indirerek ya da www.DenizeCekGonder.com web sayfası üzerinden başvuruda bulunmak için; işleme ait çekin kare kodu uygulamaya okutulabiliyor ya da çekin fotoğrafı uygulamaya yüklenerek form doldurulabiliyor. Başvuru sonucu ise tamamen DenizFactoring’ait ‘Sanal Zeka’ üzerinden otomatik karara dönüşerek sonuç kısa sürede belli oluyor. “Deniz’e Çek Gönder” ile aynı zamanda en yakın DenizBank şubeleri görüntülenirken adres tarifi alınabiliyor ve kolayca finansmana ulaşılabiliyor.



İlk dijitalleşen faktoring şirketi DenizFactoring

Dijitalleşen finans dünyasında müşteriler sanal ortamda finansman ihtiyaçlarını hızlı, güvenli ve rahatça karşılayabiliyor. DenizFactoring olarak müşterilerin ihtiyaçlarını yakından takip edip, yenilikçi uygulamalarla sektörde ilkleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Emecan, şu bilgileri veriyor: “Bizim bir idealimiz var; kurumumuzu var eden müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini her gün biraz daha yukarı taşımak. Bu anlayışla dijitalin sunduğu imkanları müşterilerimizle buluşturarak, faktoring işlemlerini rahatça, güvenle yapabilmelerini arzu ediyoruz. Hizmete aldığımız ‘Deniz’e Çek Gönder’ App ve web platform uygulaması ile kullanıcılar, artık vade beklemeksizin, zaman ve mekandan bağımsız olarak faturalı çekleriyle ilgili işlemlerini hızlıca yapabiliyor ve DenizBank şubelerinden finansmana erişebiliyorlar. Bu yöndeki yenilikçi çalışmalarımız artarak sürecek. Uygulama Apple Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.”



Faktoring ihracatta ülke sermayesini koruyor

Türkiye’de 110 bin KOBİ, faktoringi kullanıyor. 500 bin KOBİ ise borçlu. Faktoring şirketleri, 600 bin KOBİ’nin alacak ve borçlarını yönetiyor. Toplam faktoring işlem hacminin yüzde 20’si ihracat faktoringinden oluşuyor. Türkiye, Çin, İspanya, İtalya’nın önünde dünyanın bir numaralı ihracat faktoringi ülkesi. Emecan, faktoring sektörü şirketlerinin ülkenin kıt olan sermayesini koruduğunu dile getirdi: “İhracatçılar, faktoring şirketi üzerinden işlem yaptığı zaman muhabir garantisi aldığı için karşı taraftakinin ödeme riski ortadan kalkıyor. Kıt olan ülke sermayesi korunmuş oluyor. İhracatta sektörümüz ‘kutsal bir görev’ üstleniyor.”

İhracatta özellikle Eximbank’ı çok iyi kullandıklarını 15 milyon dolar olan limitlerinin üzerinde kaynak kullandırdıklarını aktaran Emecan, “DenizFactoring ihracatta ilk 5 arasında yer alıyor. 250 düzenli ihracatçımız var. Ama aynı zamanda finansman yerine garanti hakkını kullanan 500 müşterimiz var. Gönderdiği ürünün bedelini sorunsuz almak isteyen müşterilerimiz var. Bu sayının artmasını bekliyoruz” dedi.