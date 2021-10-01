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İstanbul’a yeni bir yıldız; L’etoile Restaurant
Şık dekorasyonuyla ilgi çeken ve Fransızca’da yıldız anlamına gelen L’etolie, İstanbul’un kalbinde çok kültürlü bir mutfağa sahip yerlerden biri olarak tasarlandı.
GIDA 01.10.2021, 00:01
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İlk şubesini Metropol İstanbul AVM’de açan L’etoile Restaurant, uluslararası ve yöresel mutfaklar ile onların imza yemeklerini birleştirerek misafirlerine tek bir yerde bu lezzetleri tatma olanağı sunuyor. Fransız mutfağı lezzetleri, Hint baharat ve çeşni mutfağından örnekler, Amerikan usulü kahvaltı, İtalyan mutfağının nefis makarna ve pizzaları, ve dünyanın dört bir yanındaki seçkin mutfaklardan yıldız lezzetler...