İstanbul’a yeni bir yıldız; L’etoile Restaurant

İlk şubesini Metropol İstanbul AVM’de açan L’etoile Restaurant, uluslararası ve yöresel mutfaklar ile onların imza yemeklerini birleştirerek misafirlerine tek bir yerde bu lezzetleri tatma olanağı sunuyor. Fransız mutfağı lezzetleri, Hint baharat ve çeşni mutfağından örnekler, Amerikan usulü kahvaltı, İtalyan mutfağının nefis makarna ve pizzaları, ve dünyanın dört bir yanındaki seçkin mutfaklardan yıldız lezzetler...