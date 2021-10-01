Akıllı KOBİ ile dijital dönüşüm daveti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, işinde dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler için hayata geçirilen Akıllı KOBİ platformunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel’in katıldığı online bir basın etkinliği ile duyurdu.



Platforma akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor

Akıllı KOBİ, ülkemizde dijital dönüşüm yolunda geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle bu kapsamda buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip. akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabilen platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve eğitimlerle KOBİ’lere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak hizmet verecek. Akıllı KOBİ’yi ziyaret eden KOBİ’ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da sektörler bazında keşfedebilecek, bu ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. Ayrıca KOBİ’ler kendilerini dijitalleşme konusunda test edebilecek, seviyelerini görebilecek, isterse eğitim alabilecek. Böylelikle KOBİ’ler A’dan Z’ye dijitalleşme konusundaki tüm ihtiyacını Akıllı KOBİ platformunda karşılamış olacak.



Dijital dönüşüm yol haritası

Bakan Varank, yeni tip koronavirüsün, hızlandırıcı etkisiyle çalışma biçimlerinin, iş ortamının, iş geliştirme süreçlerinin dönüşüme sahne olduğunu belirterek, salgının orta vadeli etkilerine karşı hazırlıklı olunarak bu dönüşümün fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. Varank, bu dönüşümün de KOBİ’lerle başarılabileceğini vurgulayarak, “Yetkin insan kaynağı, sağlıklı işleyen bir altyapı, etkin ve stratejik işbirlikleri, yüksek Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi. Bu dört ana sütun üzerine inşa edilmiş bir KOBİ ekosistemiyle Türkiye, rekabet gücünü ve oluşturduğu katmadeğeri katbekat arttıracaktır” dedi.

İşletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlara özgü dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Varank, “Bu doğrultuda, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT’te, beyaz ya da mavi yaka fark etmez özel eğitim programları tasarlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Vergi teşviki: Bakan Varank, “Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız. Programdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutacak, ardından dijitalleşme yol haritası çıkaracağız” diye konuştu.



“Şimdi Akıllı KOBİ ile dijitalleşmenin tam zamanı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde KOBİ’ler ekonomimizin bel kemiği. KOBİ’ler tüm işletmelerin yüzde 99.8’ini oluşturuyor, 11.5 milyon istihdam sağlıyor, 5.8 trilyon TL ciro gerçekleştiriyorlar. Diğer taraftan pandemi ile birlikte daha da artan dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ’leri etkiliyor, dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ’ler ticari hayatlarına devam etmekte zorlanıyorlar” dedi. KOBİ’ler için dijitalleşmenin bir ihtiyaçtan öte, bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu bilinçle Visa ile birlikte Akıllı KOBİ Platformu’nu hayata geçiriyoruz. Akıllı KOBİ Platformu’nda teknoloji tedarikçileri ile KOBİ’leri tek bir çatı altında buluşturuyoruz. Akıllı KOBİ ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik tüm sektörler için dijitalleşme olanağı sunuyoruz. Akıllı KOBİ’ye kayıtlı teknoloji tedarikçilerini 1.5 milyon üyemiz ile buluşturmayı hedefliyoruz.”



“Akıllı KOBİ’nin bir dijitalleşme üssü olmasını diliyoruz”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, şunları söyledi: “Pandemi süreci KOBİ’lerin dijitalleşmesini önemli bir ihtiyaç haline getirdi. Visa olarak İşimi Yönetebiliyorum eğitimlerini de platforma dahil ettik. Eğitimleri tamamlayan ilk 50 KOBİ’ye dijitalleşme ve e-ticarete giriş paketini bedelsiz olarak sağlayacağımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Platformda yer alan Visa Dünyası sekmesi ise KOBİ’ler için ödemeler dünyası konusunda bir rehber niteliğinde ve ayrıca Visa ve üye bankalarımız olarak onlara sunacağımız faydalar, avantajlar ve kampanyaları buradan takip edebilecekler. Akıllı KOBİ’nin, KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilecekleri bir dijitalleşme üssü olmasını diliyorum.”



Dijitalleşme yolunda en kapsamlı içerik

Akıllı KOBİ platformundaki faydalı içerik ve videoların yer alacağı ‘Bilgi Bankası’ sekmesinin Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi merkezi olması hedefleniyor. Bu içeriğe ek olarak Visa desteği ile, ‘KOBİ Akademisi’ sekmesine ‘İşimi Yönetebiliyorum’ KOBİ eğitimleri de dahil edildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve alanında uzmanların yer aldığı 7 başlık ve 47 modülden oluşan eğitim videoları KOBİ’lerin finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı. KOBİ’lerin kapasitelerini güçlendirecek bu eğitimlerin yanı sıra platformun ‘Visa Dünyası ve Ödemeler’ bölümünde ise KOBİ’lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler, kartla ödeme ve kart kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor. Ayrıca bu bölümde KOBİ’ler, finansal kuruluşların Akıllı KOBİ’ye özel ticari Visa kart ve POS kampanyalarına da ulaşabiliyorlar.



TÜBİTAK’tan KOBİ’lere dijitalleşme seviye testi

Platforma kaydolan KOBİ’lere dijital dönüşüm konusundaki mevcut durumlarını TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme” aracıyla tespit etme imkanı sunuluyor. KOBİ’ler çıkan sonuçlara ve ihtiyaçlarına göre kısa ve orta vadeli yol haritalarının hazırlanması konusunda destek alabilecekler.



İlk faza ilgi yoğun oldu

Akıllı KOBİ’nin Mayıs ayında duyurulan ilk fazından bu yana dijitalleşmeye yönelik ürün ve hizmet sunan 800’e yakın tedarikçi platforma kayıt oldu. Bu şirketlerin sunduğu; bulut ve yapay zeka çözümleri, e-ihracat, sanal POS çözümleri, mobil geliştiriciler, veri analizi gibi hizmetler, 12 ana kategoride toplam 80 başlık altında toplanıyor. KOBİ’ler bu ürün ve hizmetlere, tedarikçilerin sitelerine yönlendirilerek uygun ödeme koşullarıyla ulaşabiliyor.