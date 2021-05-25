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BİGG3 programına başvurular 1 Haziran’a kadar

ODTÜ TEKNOKENT, Arçelik Garage ve KWORKS’den #teknolojikbigüç

HABER 25.05.2021, 13:30
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BİGG3 programına başvurular 1 Haziran’a kadar

2020 yılında TÜBİTAK’ın BiGG Uygulayıcı Kuruluş Destek Programı'nda yaptığı kapsam değişikliği sonucu ODTÜ TEKNOKENT, Arçelik Garage ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS güçlerini birleştirerek oluşturdukları konsorsiyumla BİGG3 programını hayata geçirdi.
ODTÜ TEKNOKENT, Arçelik Garage ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS, Dijitalleşme ve İletişim ya da Akıllı Üretim Sistemleri alanlarında fikri olan girişimciler için BiGG3 programında #teknolojikbigüç işbirliği ile destek vermeye 2021/1 çağrı döneminde de hazır. Adaylar bu güçlü işbirliği çatısı altında, zengin eğitim içerikleri ve uzman mentorların yönlendirmeleriyle TÜBİTAK BiGG desteğine ulaşmak için 1 Haziran tarihine kadar bigg-3.com web sitesinden başvurularını yapabiliyorlar.

#BİGG3 #BİGG3 programı #ODTÜ TEKNOKENT #ARçelik Garage #Kworks #Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi #Akıllı Üretim Sistemleri
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