Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “TEKNOFEST küresel potansiyelimizin ispatıdır”

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 72 paydaş kurum tarafından Atatürk Havalimanı’nda, 21-26 Eylül’de düzenlendi. Bu yıl 35 farklı kategoride gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44.912 takım ve 200.000 kişi başvurdu; 2.200 finalist takım ile 13.000 finalist şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 5 milyon TL’lik nakdi ödülün yanı sıra 7 milyon TL’lik malzeme desteği sağlandı. Milli Teknoloji Hamlesi ateşini gittiği her yerde tutuşturan TEKNOFEST’e Türkiye’nin parlak geleceğinde öncülük edecek nitelikli gençler bu yıl da çok büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Nobel ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof.Dr. Aziz Sancar ile birlikte takdim etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TEKNOFEST çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgemizde ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı. 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımı aslında sahip olduğumuz küresel potansiyelin de ispatıdır” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu ve milli duyguları da aşılıyor. Burada sergilenen her proje; okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra, Türkiye’nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye’nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST’in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları olacaktır.”



Uluslararası bir marka olacak: “Gençlerimizi sadece savunma sanayii alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri, en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST’i uluslararası bir marka haline getireceklerini kaydetti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “TEKNOFEST ile geleceğin bilimi insanlarını, mühendislerini, teknisyenlerini yetiştirmek üzere gerçekten büyük bir gayret gösteriyoruz. İşte bu sene yaptığımız yeniliklerden bir tanesi dünyada saygın bilim insanlarını TEKNOFEST’e davet etmek oldu. Aziz Sancar Hocamız o yaşına rağmen sadece TEKNOFEST’e gelerek gençlerimize örnek olmak, onlara rol model olmak için bizimle vakit geçirdi. Onlara yoldaşlık etti. İşte TEKNOFEST’e katılan her bir gencimiz, her bir çocuğumuz, her bir öğrencimiz aslında geleceğin Aziz Sancar’ları olacaklar, geleceğin Selçuk Bayraktar’ları olacaklar.”



TEKNOFEST 22 Samsun’da İlk yurt dışı TEKNOFEST’de Azerbaycan’da

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST 2022’yi milli mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan, Samsun’da düzenleyeceğiz. TEKNOFEST 2022’de Samsun merkezli olarak Karadeniz’in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek” dedi. KKTC, Ukrayna ve Endonezya’nın arasında bulunduğu birçok ülkenin TEKNOFEST’i kendi topraklarında düzenlemek istediğini ifade eden Bayraktar, gelecek yıl yurt dışındaki ilk TEKNOFEST’in Azerbaycan’da gerçekleştireceğini söyledi.



TEKNOFEST’TE ÖNE ÇIKANLAR



Türkiye’nin yazılım ekosistemi güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye’nin ilk siber lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine siber güvenlik eğitimleri düzenledi. 5 günlük eğitimin sonunda öğrencilere yapılan mini CTF’de öğrenciler ödüllerini Bakan Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’tan aldı. Bakan Varank ile Başkan Ali Taha Koç, ‘HackIstanbul’un ‘Mükafat Avcılığı (Bug Bounty)’ formatında gerçekleştirilen final turu yarışmacılarıyla da bir araya geldi.



Varank, TEKNOFEST’i uluslararası marka yapma çalışmaları kapsamında HackIstanbul’u da siber güvenlik alanında çalışan büyük ve meşhur hackerları da cezbedebilecekleri bir yarışma haline getirmek istediklerini bildirdi: “TEKNOFEST kapsamında Google, Girişimcilik Vakfı ve T3 Vakfı yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Bakanlığımız ortaklığında yeni bir online yazılım ve oyun geliştirme okuluna imza attık. Burada senede 2 bin gencimiz 400 saate varan eğitim alacaklar.”

Ali Taha Koç, öğrencilerin almış olduğu eğitimlerin çok önemli olduğunu, eğitim alan öğrencilerin gelecekte siber vatanı koruyacağını vurgulayarak, Türkiye’nin ilk siber lisesinin gelecekte dijital varlıkları koruyacak siber kahramanlar yetiştirdiğini dile getirdi.



İHA ve EC ödülleri verildi

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve İnsansız Hava Araçları Yarışmaları’nın kazananları, kupasını Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı törende aldı.



En çevreci projeler ödüllendirildi

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda ‘Lise’ ve ‘Üniversite ve Üstü’ kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Kara, Uzakyol Gemi Kaptanı Mustafa Özyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Açık Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit Eynihan, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi Şeyda Tuysuz, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ayça Karakayalı, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencisi Furkan Sarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencisi Şaban Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ayşenur Seyrekbasan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Öğrencisi Helin Çeçen’den oluşan ITU BEES R&D TEAM ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’ Üniversite ve Üstü Kategorisinde ‘Thermotech (Isıl Pil Tuğla) projesiyle birincilik elde etti.



OSTİM Teknik Üniversitesi’ne birincilik ödülü

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cemil Baki Kıyak öncülüğünde İnsansız Hava Aracı ve Teknolojileri (İHA) Bölümü Öğrencileri Ulaş Ozan Korkmaz ve Gülsüm Hatipoğlu Demeter takımı olarak geliştirdikleri ‘Yapay Zekâlı Akıllı Telefon Kontrollü Otomotik Kompost Üretim ve Geri Dönüşümlü Tarım Sistemi’ ile TEKNOFEST’de birincilik kazandı. Cemil Baki Kıyak, “Yapay Zekâlı Topraksız Tarım Cihazı mutfak atıklarını gübreye çevirip suyun devir daim olmasıyla bitki yetiştirilebiliyor. Akıllı telefon uygulamasıyla da müdahale edebiliyorsunuz. Yapay zekâya bağlıyorsunuz ne yetiştirmek istiyorsanız komut veriyorsunuz” dedi.



“Oyunun kuralını değiştiren start-up’lar radarımızda”

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuşan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’deki mobilite ekosistemini start-up’larla birlikte dönüştürdüklerinin altını çizerek, “Özellikle ‘smart living’ akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine ‘disruptive’ dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-up’lar radarımızda” dedi. TOGG, 2022 yılında üretime başlayacağı C-SUV ön gösterim aracı ile batarya modülünü de festival katılımcılarının ilgisine sundu.



Girişim ekosistemi paydaşları buluştu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve bu yıl 3.’sü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi festival alanında yerli ve yabancı startupları ekosistemden mentor ve kurumlar ile bir araya getirdi. Yurtdışından ve yurtiçinden başvuruların gerçekleştirildiği Girişim Zirvesi’nde bu yıl Eğitim Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri, Oyun, Veri, Otonom Teknolojiler, Yapay Zeka, Blokzinciri, Finansal Teknolojiler ve Mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler arasında 20 bin dolarlık birincilik ödülünü Colobro kazanırken, zirvede ikinci olan Classnotes 10 bin dolar, üçüncü olan Servissoft ise 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi’nin bütün alanlardaki kritik teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle yola çıktığını belirterek bu yolculukta yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde genç ve dinamik nüfusun öneminden söz ederek Türkiye’nin bu alanda öncü olduğunu dile getirdi.



Azerbaycan ile işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında Bilim Türkiye ve Deneyap Eğitim Programları’nın Azerbaycan’da uygulanmasına yönelik Ortak Hizmet Protokolü imzalandı.

Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Türkiye’de 10 bilim merkezimiz var. Bu protokol ile birlikte bilim merkezi modeli, Ajansımız ortaklığında ‘2 devlet, tek millet’ anlayışına uygun bir şekilde Azerbaycan’da ‘Bilim Bakü’ olarak hizmete geçecek” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev, Ortak Hizmet Protokolü’nün Azerbaycan gençlerinin inovasyon ve teknoloji alanlarına yönelmesinde faydalı olacağını ifade etti.



Aziz Sancar gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TÜBİTAK tarafından adına doktora programı başlatılacağı açıklanan Nobel ödüllü Prof.Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK’ın düzenlediği, ‘Prof.Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor’ adlı programda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sancar, “Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, Türkiye’ye faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun bir yan ürünüdür” mesajını verdi.



TİM, inovasyon projeleri ile ilgi gördü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), inovasyonu, gençlerle buluşturdu. TİM standında; 3D Printer, Model Uydu, Sensörden Buluta, Giyilebilir Teknoloji, Design Thinking gibi atölyelere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, İTÜ Uzay Tasarım ve Test Laboratuvarı ve İnovaTİM koordinasyonunda yürütülen Nano Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge projesi çalışmaları, Küp Uydu prototipleri ve uzay alt sistemleri örneklerini inceleme fırsatı elde etti. 18 farklı şehir ve 26 farklı üniversiteden 100’den fazla İnovaTİM’li öğrenci organizasyona katıldı.



TİM Başkanı İsmail Gülle “Gençler hayal kuracak; bizler de onların bu hayallerini hayata geçireceğiz. Son dönemde özellikle savunma ve havacılık sektörümüzdeki ihracat artışı dikkat çekiyor. Sektörümüz, 2021’in ilk 8 ayında yüzde 50 artışla 155 ülke ve bölgede 1 milyar 857 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kilogram başına 44 dolarlık ihracatla da Türkiye’nin katmadeğeri en yüksek ikinci sektörü oldu. 2010 yılından 2020’ye 3 kattan fazla ihracatı arttı” açıklamasını yaptı.