DEİK 33. Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödülleri Töreni gerçekleştirildi

DEİK’in yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin seçildiği 33. Olağan Genel Kurul’un ardından gerçekleştirilen Ustalara Saygı Ödülleri töreninde, DEİK’in temellerini atan ticari diplomasinin ustaları ödüllendirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK'in bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğine dikkati çekti. 95 kurucu kuruluşla beraber, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33’ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23’ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işareti olduğunu ifade etti.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise “Ustalarımız bizim için bir değer. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Ustalara Saygı Ödüllerimiz geleneksel olarak devam edecek ve her yıl Ticari Diplomasinin ustalarını onurlandıracağız” dedi. Olpak, DEİK’in yeni çalışma dönemindeki hedeşerine de değindi: “Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, ‘etkin lobicilik’ faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz ABD ve AB ülkeleri olacak.

‘Ticari Diplomasi’ hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi bütün enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Ticaret hedeflerimizi yakalamak ikinci önceliğimiz olacak. Üçüncü hedefimiz ise ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu’yu karış karış dolaşacağız. Hedefimiz, daha fazla firmamızı yurt dışına açmak ve ‘Ticari Diplomasi’ çalışmalarımızın içine katmak. Ayrıca dördüncü olarak diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalarımıza hız vereceğiz.”



DEİK yeni Yönetim Kurulu

DEİK’in Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Nail Olpak olurken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise M.Rifat Hisarcıklıoğlu, ismail Gülle, Abdurrahman Kaan, Mithat Yenigün oldu.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ayşem Sargın, Çetin Nuhoğlu, Baran Çelik, ibrahim Burkay, Firuz B. Bağlıkaya, Mahsum Altunkaya, fiekib Avdagiç, Ümit Leblebici, Yaşar Doğan, Ali Kibar, Berna Gözbaşı, Cengiz Özdemir, Fuat Tosyalı, Mehmet Ali Yalçındağ, Murat Kolbaşı, Fatih Gürsoy, Steven Young, Ebru Özdemir, Ümit Kiler, Zeynep Bodur Okyay, Orhan Cemal Kalyoncu, Ahmet Çalık, Ahmet Nazif Zorlu, Cüneyd Zapsu, Tuncay Özilhan, Başar Arıoğlu, Muzaffer Çilek, Prof. Gazi Yiğitbaşı, Vahap Küçük, Osman Aksoy.



DEİK Denetim Kurulu Üyeleri: Gürsel Baran, Latif Aral Aliş, Mahmut Özgener, Z. Altan Elmas, Mehmet Koç.



Ustalara ödül verildi

Ustalara Saygı Ödülleri Töreni’nde, Türkiye-ABD İş Konseyi Kurucu Başkanı merhum Mehmet Ersin Faralyalı’nın ödülünü oğlu Serdar Faralyalı’ya Devlet eski Bakanı Kürflat Tüzmen ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi. İlk Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı merhum Feyyaz Berker'in ödülünü Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu’ya Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi. DEİK'in şeref Üyesi ve aynı zamanda yaşayan en kıdemli üyesi Ali Nihat Gökyiğit ödülünü Dış işleri Bakanı Mevlüt Çavufloğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak’tan aldı. İlk DEİK Başkanı ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’a ödülünü ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail Olpak takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 21:19