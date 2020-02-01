DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri verildi: “İşimiz Ticari Diplomasi: Business Diplomacy”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İş Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende, 7 kategoride 14 ödül ve Ticari Diplomasi Onur Ödülü ile toplam 15 ödül sahiplerini buldu. DEİK İş Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında 2019 yılının ‘Ticari Diplomasi’nin en iyileri belirlendi. Her kategori için A grubu ve B-C grubu ülkeler olmak üzere 2’şer birincinin olduğu DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri’nde, Ticari Diplomasi Onur Ödülü de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a takdim edildi.
Ticaret diplomasisi ve uluslararası ilişkilerin rolü artık daha da önemli: T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in bir STK kuruluşu olmasının ötesinde Türk özel sektörünün ticaret hayatında birlikteliğini temsil ettiğini söyledi. Pekcan, “Kapsayıcı ve birleştirici alt yapısı ile dünyanın hemen her ülkesinde muhatap kuruluşlar ile kurduğu ilişkiler sayesinde eşine az rastlanır bir kurumsal yapıda faaliyet gösteren, benim de çok önem verdiğim bir kuruluşumuzdur” dedi. Ticaret savaşları, koruyucu önlemler ve yakın coğrafyalarda yaşanan çatışmaların küresel ticareti olumsuz etkilediğini belirten Pekcan, özellikle küresel ticareti düzenleyen Dünya Ticaret Örgütü ve burada yürütülen ticari müzakerelerin geleceğinin tartışıldığı bir süreç içerisinde olduğumuzu, böyle bir ortamda ticaret diplomasisinin ve uluslararası ilişkilerin rolünün daha önemli bir hale geldiğini söyledi.
“İş Konseylerinin çalışmaları ilerleyen dönemde ihracatı artıracak”: Pekcan, iş konseylerinin çalışmalarının ilerleyen dönemde ihracatı önemli ölçüde artıracağına yürekten inandığını ifade etti. 2016-2017 Ekim aylarında dünyada korumacılık önlemlerine tabi küresel ticaret hacminin 79 milyar dolarken 2018-2019 Ekim aylarında bu tutarın 10 kat artarak 747 milyar dolara yükseldiğini aktaran Pekcan, Türkiye’ye bakıldığında 2017’de ihracatın 893 milyon dolarının ticari korumacılık önlemlerine tabiyken 2018’de 7.7 milyar dolar, 2019’da 10.8 milyar dolara ulaştığını paylaştı: “Biz bu şartlar altında ticaretimizi büyütmeye, ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Önümüze çekilmeye çalışılan bariyerleri ticari diplomasinin imkanları ile aşmaya çalışıyoruz. Ticaretimizin artmasında DEİK ve TİM gibi kuruluşlarımızın devreye girmesi de kritik bir rol oynuyor. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2019 ilk 9 aylık dönemde, en çok ihracatını artıran ülkeler sıralamasında 7’inci sıradayız. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 2020’de daha fazla efor sarf etmenizi bekliyoruz.”
DEİK tarihinde bir ilk: Ticari Diplomasi Ödülleri: DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale gelmesini hedefledikleri Ticari Diplomasi Ödülleri için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi. Olpak, DEİK’i büyük bir ağaca benzetti: “35 yıldır, iş insanlarımızın dış dünyaya iş platformu olarak, ülkemizin ticari diplomasisini yürütme görevini birlikte başarıyoruz. DEİK ağacımızın dalları olan İş Konseylerimizin azmine ve ufkuna güveniyor ve gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyimizle Türkiye’nin ticari diplomasisini yürüten öncü bir kurumuz.” Olpak, ölçülemeyen bir başarıdan veya başarısızlıktan bahsedilemeyeceğine dikkat çekti: “Başarısızlığı hem eleştirmek hem de analiz ederek düzeltmeyi amaçlarken başarıyı da ödüllendirmenin gereğine inanırız. Bu yaklaşımdan hareketle Performans Değerlendirme Sistemimizi de 2019’un başı itibarıyla hayata geçirdik. Bu değerlendirme sisteminin sonuçları çerçevesinde, Ticari Diplomasi Ödül törenimizi düzenledik. DEİK tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Bu nedenle, son derece mutlu ve heyecanlıyız.”
DEİK’in çalışmaları ve hedefleri: Olpak, DEİK’in 2019 yılındaki çalışmalarına ve hedeflerine de değindi: “Cumhurbaşkanımız ile yurt dışında 20, Ticaret Bakanımızla ise yerelde ve yurt dışında 42 etkinlik yaparken toplamda, 3500’e yakın etkinlik gerçekleştirdik. Organizasyonlarımızda, yurt dışından 12 Devlet Başkanı, 5 Başbakan ve 100’e yakın Bakan ağırladık. Son olarak Güney Sudan’ın da eklenmesiyle; İş Konseyleri sayımızı 146’ya, Kurucu kuruluşlarımıza ilave olarak firma bazında üye sayımızı ise 1.300’e çıkarttık. Konseylerimizdeki üye sayımız ise 3.370 oldu. Hedefimiz, önce 3.000, sonra da 5.000 firma bazlı üyelik. 3. ülkelerde ortak projeler geliştirmek, en önemli hedeflerimizden birisi. 4 ülkeyle, ayrı ayrı görüşüyoruz, artık proje bazına geçme aşamasına geliyoruz. Türk diasporasının; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) olarak, dünya genelindeki 6 bölgemizde, tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Ticaret Bakanımızla Asya Pasifik ve Afrika İş Konseyleri Başkanları Çalışma Toplantılarımızı düzenledik, diğer bölgelerle önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Pratik kadar teorinin de önemine inanarak, ‘4. Yurtdışı Yatırım Endeksi Raporumuz’u, ‘AB-Brexit Raporumuz’u, ‘Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ raporlarımızı hazırladık. DEİK ve İstanbul Anadolu Yakası OSB üyeleri arasında bir köprü kurmak için bir irtibat ofisi açtık. KOSGEB ve Maarif Vakfı ile işbirliklerimizi geliştirmek için protokoller imzaladık. YTB ve TİKA ile olan işbirliği anlaşmalarımız ise hazır, kısa sürede imzalayacağız.”
DEİK’e ilk defa üyelere aidatta yüzde 60 indirim: Olpak, DEİK aidatında, ilk defa üye olacak firmalar için ilk yılda yüzde 60’lık çok önemli bir indirim yaptıklarını hatırlattı: “İş Konseyi aidatlarımızda da yüzde 20 indirim gerçekleştirdik. Tüm DEİK üyesi firmalara yurt içi ve yurt dışı tüm etkinliklerimizde yüzde 20 indirim yapmaya karar verdik.”
“Ülkemiz ve iş dünyamız için yeni başarılara birlikte imza atmaya devam edeceğiz”: Olpak, daima nitelik ve nicelik açısından daha iyisini yapmanın her zaman öncelikleri olduğunu kaydetti: “İyi yapılmış işleri takdir etmeye, alkışlamaya, motivasyonumuzu yükseltmeye ihtiyacımız var. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ödül törenimiz, bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale gelecek ve iş konseylerimiz için bir motivasyon kaynağı olacak. DEİK olarak, ülkemizin ticari diplomasisini daha etkin bir şekilde yürüterek, yeni hedeflere doğru kendinden emin ve güçlü adımlarla yürümeye, ülkemiz ile iş dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve yeni başarılara birlikte imza atmaya devam edeceğiz.”
Ticari Diplomasinin En İyileri
Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödülü alan: Türkiye-ABD İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödülü alan: Türkiye-Nijerya İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy. Üye İlişkileri ve Kazanımı Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Sektörel İş Konseylerinden Sağlık İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Suriye İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Sait Kılıç. Medya Görünürlüğü Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-ABD İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Macaristan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Adnan Polat. Paydaşlarla İlişkiler Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Çin İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Angola İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş. Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Osman Ak. Hedef Gerçekleştirme Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Özel Amaçlı İş Konseyleri’nden Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mahmut Volkan Kara. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Sırbistan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül. Üstün Performans Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-ABD İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Libya İş Konseyi /İş Konseyi Başkanı Muzaffer Aksoy.
Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde, İş Konseylerine verilen ödüllerin ardından DEİK Başkanı Nail Olpak, Ticari Diplomasi Onur Ödülü’nü T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a takdim etti. Tören, aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.
DEİK İş Konseyleri seçimleri
DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Aynı gün, eşzamanlı, toplam 145 İş Konseyi'nin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. DEİK üyelerinin katılımlarıyla toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. Seçimli genel kurul, 2 yılda bir düzenleniyor. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. 145 İş Konseyinin 121’inde mutabakatla tek listeyle seçime girerken 24 İş konseyinde de seçim yarışı yaşadıklarını anlatan Nail Olpak, “İş Konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, İş Konseylerimiz ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
DEİK’te 19 kadın İş Konseyi Başkanı oldu
DEİK’te ülke konseylerinde yeni seçilen başkanlar arasında kadınların sayısı 15’ten 19’a yükseldi. 6 Bölge Koordinatörlüğü’nün 2’sine de kadın başkanlar liderlik edecek.
İş Konseyi Başkanları
Türkiye-ABD İş Konseyi: Mehmet Ali Yalçındağ
Türkiye-Afganistan İş Konseyi: Süleyman Ciliv
Türkiye-Almanya İş Konseyi: Steven Young
Türkiye-Angola İş Konseyi: Abdullah Eriş
Türkiye-Arjantin İş Konseyi: Nüket Küçükel Ezberci
Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi: A. Galip Tözge
Türkiye-Avustralya İş Konseyi: Mustafa Mertcan
Türkiye-Avusturya İş Konseyi: Gülsüm Azeri
Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi: Selçuk Akat
Türkiye-Bahreyn İş Konseyi: Bilgün Gürkan
Türkiye-Bangladeş İş Konseyi: Hülya Gedik
Türkiye-Belarus İş Konseyi: Yılmaz Soycan
Türkiye-Belçika İş Konseyi: Aysu Özlem Gökçe
Türkiye-Benin İş Konseyi: Halit İnci
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi: Tevfik Öz
Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi: Muzaffer Çilek
Türkiye-Brezilya İş Konseyi: Nihal Kayar
Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi: Mustafa Zeki Sarıbekir
Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi: Ahmet Dal
Türkiye-Burundi İş Konseyi: Sedat Kaymak
Türkiye-Cezayir İş Konseyi: Fuat Tosyalı
Türkiye-Cibuti İş Konseyi: Salim Metin
Türkiye-Çad İş Konseyi: Can Hakan Karaca
Türkiye-Çekya İş Konseyi: Nazmı V. Akıman
Türkiye-Çin İş Konseyi: Korhan Kurdoğlu
Türkiye-Danimarka İş Konseyi: Emrah İnce
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi: Prof.Dr. İrfan Gündüz
Türkiye-Ekvador İş Konseyi: Reşat Ovalı
Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi: Adnan Bostan
Türkiye-Endonezya İş Konseyi: İlhan Erdal
Enerji İş Konseyi: Haluk Kalyoncu
Türkiye-Estonya İş Konseyi: Engin Tumbaz
Türkiye-Etiyopya İş Konseyi: Cüneyt Çöke
Türkiye-Fas İş Konseyi: Mehmet Büyükekşi
Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi: Merve Yalçın
Türkiye-Filipinler İş Konseyi: İlkem Şahin
Türkiye-Filistin İş Konseyi: Cemalettin Kerim
Türkiye-Finlandiya İş Konseyi: Halil Kulluk
Türkiye-Fransa İş Konseyi: Hüseyin Çağatay Özdoğru
Türkiye-Gabon İş Konseyi: Ersel Topaloğlu
Türkiye-Gambiya İş Konseyi: Şaban Dinç
Türkiye-Gana İş Konseyi: Turan Koçyiğit
Türkiye-Gine İş Konseyi: Fatih Volkan Kazova
Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi: Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi: Zafer Topaloğlu
Türkiye-Gürcistan İş Konseyi: Cemal Yangın
Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi: Mustafa Sani Şener
Türkiye-Hindistan İş Konseyi: Tevfik Dönmez
Türkiye-Hollanda İş Konseyi: Murat Özyeğin
Türkiye-Hong Kong İş Konseyi: Talip Murat Kolbaşı
Türkiye-Irak İş Konseyi: Emin Taha
Türkiye-İngiltere İş Konseyi: Osman Okyay
Türkiye-İran İş Konseyi: Osman Aksoy
Türkiye-İrlanda İş Konseyi: Remzi Gür
Türkiye-İspanya İş Konseyi: Zeynel Abidin Erdem
Türkiye-İsrail İş Konseyi: I. Sinan Ak
Türkiye-İsveç İş Konseyi: Hasan Erendemir
Türkiye-İsviçre İş Konseyi: Yılmaz Yıldız
Türkiye-İtalya İş Konseyi: Zeynep Bodur Okyay
Türkiye-Japonya İş Konseyi: Şerif Tosyalı
Türkiye-Kamboçya İş Konseyi: Volkan Öztürk
Türkiye-Kamerun İş Konseyi: Aygen Yenigün
Türkiye-Kanada İş Konseyi: Nurdan Erbuğ
Türkiye-Karadağ İş Konseyi: Naser Alim
Türkiye-Katar İş Konseyi: M. Başar Arıoğlu
Türkiye-Kazakistan İş Konseyi: Yüksel Yıldırım
Türkiye-Kenya İş Konseyi: Gökhan Gül
Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi: Aydın Mıstaçoğlu
Türkiye-KKTC İş Konseyi: Nazım Hikmet
Türkiye-Kolombiya İş Konseyi: Kemal Tahir Güleryüz
Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi: Tamer Taşkın
Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi: Mehmet Hilmi Kağnıcı
Türkiye-Kore İş Konseyi: Ali Kibar
Türkiye-Kosova İş Konseyi: Merve Özer Yılmaz
Türkiye-Kuveyt İş Konseyi: Ebru Özdemir
Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi: Bilal Kara
Türkiye-Küba İş Konseyi: Mehmet Bülent Aymen
Türkiye-Letonya İş Konseyi: Mustafa Necatı İşol
Türkiye-Libya İş Konseyi: Murtaza Karanfil
Türkiye-Litvanya İş Konseyi: Gökhan Yavuzer
Türkiye-Lübnan İş Konseyi: Abdulkadir Akkuş
Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi: Atilla Demir Yerlikaya
Türkiye-Macaristan İş Konseyi: Adnan Polat
Türkiye-Madagaskar İş Konseyi: Yalçın Kıroğlu
Türkiye-Malavi İş Konseyi: Müjde Ferahlı
Türkiye-Malezya İş Konseyi: Hasan Gümüş
Türkiye-Mali İş Konseyi: Fatih Altunbaş
Türkiye-Malta İş Konseyi: Halis Ali Çakmak
Türkiye-Mauritius İş Konseyi: Berna Gözbaşı
Türkiye-Meksika İş Konseyi: Ayşe Nazlı Dereli Oba
Türkiye-Mısır İş Konseyi: Muhammet Mesut Toprak
Türkiye-Moğolistan İş Konseyi: Cengiz Gül
Türkiye-Moldova İş Konseyi: Sinan Bora
Türkiye-Moritanya İş Konseyi: Zeynel Abidin Kaymak
Türkiye-Mozambik İş Konseyi: Süheyla Çebi Karahan
Türkiye-Namibya İş Konseyi: Günnur Diker
Türkiye-Nepal İş Konseyi: Mehmet Mustafa Akıncılar
Türkiye-Nijer İş Konseyi: Murat Efendi Ataer
Türkiye-Nijerya İş Konseyi: Hakan Özel
Türkiye-Norveç İş Konseyi: Mehmet Selahattin Ünlü
Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi: Oğuz Satıcı
Türkiye-Özbekistan İş Konseyi: İzzet Ekmekçibaşı
Türkiye-Pakistan İş Konseyi: Ahmet Cengiz Özdemir
Türkiye-Peru İş Konseyi: İbrahim Yıldırım
Türkiye-Polonya İş Konseyi: Ercan Emrah Duman
Türkiye-Portekiz İş Konseyi: Özer Öz
Türkiye-Romanya İş Konseyi: Ömer Süsli
Türkiye-Ruanda İş Konseyi: Erhan Barutoğlu
Türkiye-Rusya İş Konseyi: Mithat Yenigün
Sağlık İş Konseyi: Dr. Reşat Bahat
Türkiye-Senegal İş Konseyi: İhsan Şahin
Türkiye-Seyşeller İş Konseyi: Av. Süleyman Boşça
Türkiye-Sırbistan İş Konseyi: Bayram Akgül
Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi: Aybars Ünal
Türkiye-Singapur İş Konseyi: İbrahim Süha Güçsav
Türkiye-Slovakya İş Konseyi: İsmet Güral
Türkiye-Slovenya İş Konseyi: Fatih Canpolat
Türkiye-Somali İş Konseyi: Ahmet Sami İşler
Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi: Beşir Uğur
Türkiye-Sudan İş Konseyi: Serdar Yıldızgörer
Türkiye-Suriye İş Konseyi: Sait Kılıç
Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi: Fatih Gürsoy
Türkiye-Şili İş Konseyi: Mehmet Bahadır Balkır
Türkiye-Tacikistan İş Konseyi: Cihangir Fikri Saatçioğlu
Türkiye-Tanzanya İş Konseyi: Aytaç Muhittin Dinçer
Türkiye-Tayland İş Konseyi: Cemil Çakar
Türkiye-Tayvan İş Konseyi: Nejat Oğuz Karayeğen
Türkiye-Togo İş Konseyi: Berna Akyıldız
Türkiye-Tunus İş Konseyi: Mustafa Denizer
Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi: Halil Avcı
Türkiye-Uganda İş Konseyi: Ercan Ata
Türkiye-Ukrayna İş Konseyi: Ruşen Çetin
Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi: Munis Özer
Türkiye-Umman İş Konseyi: Ümit Kiler
Türkiye-Ürdün İş Konseyi: Ömer Faruk Akbal
Türkiye-Venezuela İş Konseyi: Ahmet Altuğ Oğuz
Türkiye-Yemen İş Konseyi: Muhammet Uğurcan Barman
Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi: Mehmet Emin Hitay
Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi: Esat Onur Tuğay
Türkiye-Yunanistan İş Konseyi: Levent Sadık Ahmet
Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi: Abdullah Çerekçi
Türkiye-Zambiya İş Konseyi: Esra Cevahir
Türkiye-Zimbabve İş Konseyi: Hıfsı Soydemir
DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri verildi: “İşimiz Ticari Diplomasi: Business Diplomacy”
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende 7 kategoride 14 ödül ve Ticari Diplomasi Onur Ödülü ile toplam 15 ödül verildi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İş Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende, 7 kategoride 14 ödül ve Ticari Diplomasi Onur Ödülü ile toplam 15 ödül sahiplerini buldu. DEİK İş Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında 2019 yılının ‘Ticari Diplomasi’nin en iyileri belirlendi. Her kategori için A grubu ve B-C grubu ülkeler olmak üzere 2’şer birincinin olduğu DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri’nde, Ticari Diplomasi Onur Ödülü de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a takdim edildi.
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