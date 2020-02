DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri verildi: “İşimiz Ticari Diplomasi: Business Diplomacy”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İş Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende, 7 kategoride 14 ödül ve Ticari Diplomasi Onur Ödülü ile toplam 15 ödül sahiplerini buldu. DEİK İş Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında 2019 yılının ‘Ticari Diplomasi’nin en iyileri belirlendi. Her kategori için A grubu ve B-C grubu ülkeler olmak üzere 2’şer birincinin olduğu DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri’nde, Ticari Diplomasi Onur Ödülü de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a takdim edildi.

Ticaret diplomasisi ve uluslararası ilişkilerin rolü artık daha da önemli: T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in bir STK kuruluşu olmasının ötesinde Türk özel sektörünün ticaret hayatında birlikteliğini temsil ettiğini söyledi. Pekcan, “Kapsayıcı ve birleştirici alt yapısı ile dünyanın hemen her ülkesinde muhatap kuruluşlar ile kurduğu ilişkiler sayesinde eşine az rastlanır bir kurumsal yapıda faaliyet gösteren, benim de çok önem verdiğim bir kuruluşumuzdur” dedi. Ticaret savaşları, koruyucu önlemler ve yakın coğrafyalarda yaşanan çatışmaların küresel ticareti olumsuz etkilediğini belirten Pekcan, özellikle küresel ticareti düzenleyen Dünya Ticaret Örgütü ve burada yürütülen ticari müzakerelerin geleceğinin tartışıldığı bir süreç içerisinde olduğumuzu, böyle bir ortamda ticaret diplomasisinin ve uluslararası ilişkilerin rolünün daha önemli bir hale geldiğini söyledi.

“İş Konseylerinin çalışmaları ilerleyen dönemde ihracatı artıracak”: Pekcan, iş konseylerinin çalışmalarının ilerleyen dönemde ihracatı önemli ölçüde artıracağına yürekten inandığını ifade etti. 2016-2017 Ekim aylarında dünyada korumacılık önlemlerine tabi küresel ticaret hacminin 79 milyar dolarken 2018-2019 Ekim aylarında bu tutarın 10 kat artarak 747 milyar dolara yükseldiğini aktaran Pekcan, Türkiye’ye bakıldığında 2017’de ihracatın 893 milyon dolarının ticari korumacılık önlemlerine tabiyken 2018’de 7.7 milyar dolar, 2019’da 10.8 milyar dolara ulaştığını paylaştı: “Biz bu şartlar altında ticaretimizi büyütmeye, ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Önümüze çekilmeye çalışılan bariyerleri ticari diplomasinin imkanları ile aşmaya çalışıyoruz. Ticaretimizin artmasında DEİK ve TİM gibi kuruluşlarımızın devreye girmesi de kritik bir rol oynuyor. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2019 ilk 9 aylık dönemde, en çok ihracatını artıran ülkeler sıralamasında 7’inci sıradayız. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 2020’de daha fazla efor sarf etmenizi bekliyoruz.”

DEİK tarihinde bir ilk: Ticari Diplomasi Ödülleri: DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale gelmesini hedefledikleri Ticari Diplomasi Ödülleri için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi. Olpak, DEİK’i büyük bir ağaca benzetti: “35 yıldır, iş insanlarımızın dış dünyaya iş platformu olarak, ülkemizin ticari diplomasisini yürütme görevini birlikte başarıyoruz. DEİK ağacımızın dalları olan İş Konseylerimizin azmine ve ufkuna güveniyor ve gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyimizle Türkiye’nin ticari diplomasisini yürüten öncü bir kurumuz.” Olpak, ölçülemeyen bir başarıdan veya başarısızlıktan bahsedilemeyeceğine dikkat çekti: “Başarısızlığı hem eleştirmek hem de analiz ederek düzeltmeyi amaçlarken başarıyı da ödüllendirmenin gereğine inanırız. Bu yaklaşımdan hareketle Performans Değerlendirme Sistemimizi de 2019’un başı itibarıyla hayata geçirdik. Bu değerlendirme sisteminin sonuçları çerçevesinde, Ticari Diplomasi Ödül törenimizi düzenledik. DEİK tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Bu nedenle, son derece mutlu ve heyecanlıyız.”

DEİK’in çalışmaları ve hedefleri: Olpak, DEİK’in 2019 yılındaki çalışmalarına ve hedeflerine de değindi: “Cumhurbaşkanımız ile yurt dışında 20, Ticaret Bakanımızla ise yerelde ve yurt dışında 42 etkinlik yaparken toplamda, 3500’e yakın etkinlik gerçekleştirdik. Organizasyonlarımızda, yurt dışından 12 Devlet Başkanı, 5 Başbakan ve 100’e yakın Bakan ağırladık. Son olarak Güney Sudan’ın da eklenmesiyle; İş Konseyleri sayımızı 146’ya, Kurucu kuruluşlarımıza ilave olarak firma bazında üye sayımızı ise 1.300’e çıkarttık. Konseylerimizdeki üye sayımız ise 3.370 oldu. Hedefimiz, önce 3.000, sonra da 5.000 firma bazlı üyelik. 3. ülkelerde ortak projeler geliştirmek, en önemli hedeflerimizden birisi. 4 ülkeyle, ayrı ayrı görüşüyoruz, artık proje bazına geçme aşamasına geliyoruz. Türk diasporasının; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) olarak, dünya genelindeki 6 bölgemizde, tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Ticaret Bakanımızla Asya Pasifik ve Afrika İş Konseyleri Başkanları Çalışma Toplantılarımızı düzenledik, diğer bölgelerle önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Pratik kadar teorinin de önemine inanarak, ‘4. Yurtdışı Yatırım Endeksi Raporumuz’u, ‘AB-Brexit Raporumuz’u, ‘Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ raporlarımızı hazırladık. DEİK ve İstanbul Anadolu Yakası OSB üyeleri arasında bir köprü kurmak için bir irtibat ofisi açtık. KOSGEB ve Maarif Vakfı ile işbirliklerimizi geliştirmek için protokoller imzaladık. YTB ve TİKA ile olan işbirliği anlaşmalarımız ise hazır, kısa sürede imzalayacağız.”

DEİK’e ilk defa üyelere aidatta yüzde 60 indirim: Olpak, DEİK aidatında, ilk defa üye olacak firmalar için ilk yılda yüzde 60’lık çok önemli bir indirim yaptıklarını hatırlattı: “İş Konseyi aidatlarımızda da yüzde 20 indirim gerçekleştirdik. Tüm DEİK üyesi firmalara yurt içi ve yurt dışı tüm etkinliklerimizde yüzde 20 indirim yapmaya karar verdik.”

“Ülkemiz ve iş dünyamız için yeni başarılara birlikte imza atmaya devam edeceğiz”: Olpak, daima nitelik ve nicelik açısından daha iyisini yapmanın her zaman öncelikleri olduğunu kaydetti: “İyi yapılmış işleri takdir etmeye, alkışlamaya, motivasyonumuzu yükseltmeye ihtiyacımız var. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ödül törenimiz, bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale gelecek ve iş konseylerimiz için bir motivasyon kaynağı olacak. DEİK olarak, ülkemizin ticari diplomasisini daha etkin bir şekilde yürüterek, yeni hedeflere doğru kendinden emin ve güçlü adımlarla yürümeye, ülkemiz ile iş dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve yeni başarılara birlikte imza atmaya devam edeceğiz.”



Ticari Diplomasinin En İyileri

Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödülü alan: Türkiye-ABD İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödülü alan: Türkiye-Nijerya İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy. Üye İlişkileri ve Kazanımı Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Sektörel İş Konseylerinden Sağlık İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Suriye İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Sait Kılıç. Medya Görünürlüğü Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-ABD İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Macaristan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Adnan Polat. Paydaşlarla İlişkiler Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Çin İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Angola İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş. Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Osman Ak. Hedef Gerçekleştirme Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Özel Amaçlı İş Konseyleri’nden Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mahmut Volkan Kara. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye- Sırbistan İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül. Üstün Performans Kategorisi: A grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-ABD İş Konseyi / İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ. B-C grubu ülkelerin birincisi ve ödül alan: Türkiye-Libya İş Konseyi /İş Konseyi Başkanı Muzaffer Aksoy.

Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde, İş Konseylerine verilen ödüllerin ardından DEİK Başkanı Nail Olpak, Ticari Diplomasi Onur Ödülü’nü T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a takdim etti. Tören, aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.



DEİK İş Konseyleri seçimleri

DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Aynı gün, eşzamanlı, toplam 145 İş Konseyi'nin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. DEİK üyelerinin katılımlarıyla toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. Seçimli genel kurul, 2 yılda bir düzenleniyor. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. 145 İş Konseyinin 121’inde mutabakatla tek listeyle seçime girerken 24 İş konseyinde de seçim yarışı yaşadıklarını anlatan Nail Olpak, “İş Konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, İş Konseylerimiz ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.



DEİK’te 19 kadın İş Konseyi Başkanı oldu

DEİK’te ülke konseylerinde yeni seçilen başkanlar arasında kadınların sayısı 15’ten 19’a yükseldi. 6 Bölge Koordinatörlüğü’nün 2’sine de kadın başkanlar liderlik edecek.



İş Konseyi Başkanları

Türkiye-ABD İş Konseyi: Mehmet Ali Yalçındağ

Türkiye-Afganistan İş Konseyi: Süleyman Ciliv

Türkiye-Almanya İş Konseyi: Steven Young

Türkiye-Angola İş Konseyi: Abdullah Eriş

Türkiye-Arjantin İş Konseyi: Nüket Küçükel Ezberci

Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi: A. Galip Tözge

Türkiye-Avustralya İş Konseyi: Mustafa Mertcan

Türkiye-Avusturya İş Konseyi: Gülsüm Azeri

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi: Selçuk Akat

Türkiye-Bahreyn İş Konseyi: Bilgün Gürkan

Türkiye-Bangladeş İş Konseyi: Hülya Gedik

Türkiye-Belarus İş Konseyi: Yılmaz Soycan

Türkiye-Belçika İş Konseyi: Aysu Özlem Gökçe

Türkiye-Benin İş Konseyi: Halit İnci

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi: Tevfik Öz

Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi: Muzaffer Çilek

Türkiye-Brezilya İş Konseyi: Nihal Kayar

Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi: Mustafa Zeki Sarıbekir

Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi: Ahmet Dal

Türkiye-Burundi İş Konseyi: Sedat Kaymak

Türkiye-Cezayir İş Konseyi: Fuat Tosyalı

Türkiye-Cibuti İş Konseyi: Salim Metin

Türkiye-Çad İş Konseyi: Can Hakan Karaca

Türkiye-Çekya İş Konseyi: Nazmı V. Akıman

Türkiye-Çin İş Konseyi: Korhan Kurdoğlu

Türkiye-Danimarka İş Konseyi: Emrah İnce

Eğitim Ekonomisi İş Konseyi: Prof.Dr. İrfan Gündüz

Türkiye-Ekvador İş Konseyi: Reşat Ovalı

Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi: Adnan Bostan

Türkiye-Endonezya İş Konseyi: İlhan Erdal

Enerji İş Konseyi: Haluk Kalyoncu

Türkiye-Estonya İş Konseyi: Engin Tumbaz

Türkiye-Etiyopya İş Konseyi: Cüneyt Çöke

Türkiye-Fas İş Konseyi: Mehmet Büyükekşi

Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi: Merve Yalçın

Türkiye-Filipinler İş Konseyi: İlkem Şahin

Türkiye-Filistin İş Konseyi: Cemalettin Kerim

Türkiye-Finlandiya İş Konseyi: Halil Kulluk

Türkiye-Fransa İş Konseyi: Hüseyin Çağatay Özdoğru

Türkiye-Gabon İş Konseyi: Ersel Topaloğlu

Türkiye-Gambiya İş Konseyi: Şaban Dinç

Türkiye-Gana İş Konseyi: Turan Koçyiğit

Türkiye-Gine İş Konseyi: Fatih Volkan Kazova

Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi: Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi: Zafer Topaloğlu

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi: Cemal Yangın

Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi: Mustafa Sani Şener

Türkiye-Hindistan İş Konseyi: Tevfik Dönmez

Türkiye-Hollanda İş Konseyi: Murat Özyeğin

Türkiye-Hong Kong İş Konseyi: Talip Murat Kolbaşı

Türkiye-Irak İş Konseyi: Emin Taha

Türkiye-İngiltere İş Konseyi: Osman Okyay

Türkiye-İran İş Konseyi: Osman Aksoy

Türkiye-İrlanda İş Konseyi: Remzi Gür

Türkiye-İspanya İş Konseyi: Zeynel Abidin Erdem

Türkiye-İsrail İş Konseyi: I. Sinan Ak

Türkiye-İsveç İş Konseyi: Hasan Erendemir

Türkiye-İsviçre İş Konseyi: Yılmaz Yıldız

Türkiye-İtalya İş Konseyi: Zeynep Bodur Okyay

Türkiye-Japonya İş Konseyi: Şerif Tosyalı

Türkiye-Kamboçya İş Konseyi: Volkan Öztürk

Türkiye-Kamerun İş Konseyi: Aygen Yenigün

Türkiye-Kanada İş Konseyi: Nurdan Erbuğ

Türkiye-Karadağ İş Konseyi: Naser Alim

Türkiye-Katar İş Konseyi: M. Başar Arıoğlu

Türkiye-Kazakistan İş Konseyi: Yüksel Yıldırım

Türkiye-Kenya İş Konseyi: Gökhan Gül

Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi: Aydın Mıstaçoğlu

Türkiye-KKTC İş Konseyi: Nazım Hikmet

Türkiye-Kolombiya İş Konseyi: Kemal Tahir Güleryüz

Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi: Tamer Taşkın

Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi: Mehmet Hilmi Kağnıcı

Türkiye-Kore İş Konseyi: Ali Kibar

Türkiye-Kosova İş Konseyi: Merve Özer Yılmaz

Türkiye-Kuveyt İş Konseyi: Ebru Özdemir

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi: Bilal Kara

Türkiye-Küba İş Konseyi: Mehmet Bülent Aymen

Türkiye-Letonya İş Konseyi: Mustafa Necatı İşol

Türkiye-Libya İş Konseyi: Murtaza Karanfil

Türkiye-Litvanya İş Konseyi: Gökhan Yavuzer

Türkiye-Lübnan İş Konseyi: Abdulkadir Akkuş

Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi: Atilla Demir Yerlikaya

Türkiye-Macaristan İş Konseyi: Adnan Polat

Türkiye-Madagaskar İş Konseyi: Yalçın Kıroğlu

Türkiye-Malavi İş Konseyi: Müjde Ferahlı

Türkiye-Malezya İş Konseyi: Hasan Gümüş

Türkiye-Mali İş Konseyi: Fatih Altunbaş

Türkiye-Malta İş Konseyi: Halis Ali Çakmak

Türkiye-Mauritius İş Konseyi: Berna Gözbaşı

Türkiye-Meksika İş Konseyi: Ayşe Nazlı Dereli Oba

Türkiye-Mısır İş Konseyi: Muhammet Mesut Toprak

Türkiye-Moğolistan İş Konseyi: Cengiz Gül

Türkiye-Moldova İş Konseyi: Sinan Bora

Türkiye-Moritanya İş Konseyi: Zeynel Abidin Kaymak

Türkiye-Mozambik İş Konseyi: Süheyla Çebi Karahan

Türkiye-Namibya İş Konseyi: Günnur Diker

Türkiye-Nepal İş Konseyi: Mehmet Mustafa Akıncılar

Türkiye-Nijer İş Konseyi: Murat Efendi Ataer

Türkiye-Nijerya İş Konseyi: Hakan Özel

Türkiye-Norveç İş Konseyi: Mehmet Selahattin Ünlü

Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi: Oğuz Satıcı

Türkiye-Özbekistan İş Konseyi: İzzet Ekmekçibaşı

Türkiye-Pakistan İş Konseyi: Ahmet Cengiz Özdemir

Türkiye-Peru İş Konseyi: İbrahim Yıldırım

Türkiye-Polonya İş Konseyi: Ercan Emrah Duman

Türkiye-Portekiz İş Konseyi: Özer Öz

Türkiye-Romanya İş Konseyi: Ömer Süsli

Türkiye-Ruanda İş Konseyi: Erhan Barutoğlu

Türkiye-Rusya İş Konseyi: Mithat Yenigün

Sağlık İş Konseyi: Dr. Reşat Bahat

Türkiye-Senegal İş Konseyi: İhsan Şahin

Türkiye-Seyşeller İş Konseyi: Av. Süleyman Boşça

Türkiye-Sırbistan İş Konseyi: Bayram Akgül

Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi: Aybars Ünal

Türkiye-Singapur İş Konseyi: İbrahim Süha Güçsav

Türkiye-Slovakya İş Konseyi: İsmet Güral

Türkiye-Slovenya İş Konseyi: Fatih Canpolat

Türkiye-Somali İş Konseyi: Ahmet Sami İşler

Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi: Beşir Uğur

Türkiye-Sudan İş Konseyi: Serdar Yıldızgörer

Türkiye-Suriye İş Konseyi: Sait Kılıç

Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi: Fatih Gürsoy

Türkiye-Şili İş Konseyi: Mehmet Bahadır Balkır

Türkiye-Tacikistan İş Konseyi: Cihangir Fikri Saatçioğlu

Türkiye-Tanzanya İş Konseyi: Aytaç Muhittin Dinçer

Türkiye-Tayland İş Konseyi: Cemil Çakar

Türkiye-Tayvan İş Konseyi: Nejat Oğuz Karayeğen

Türkiye-Togo İş Konseyi: Berna Akyıldız

Türkiye-Tunus İş Konseyi: Mustafa Denizer

Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi: Halil Avcı

Türkiye-Uganda İş Konseyi: Ercan Ata

Türkiye-Ukrayna İş Konseyi: Ruşen Çetin

Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi: Munis Özer

Türkiye-Umman İş Konseyi: Ümit Kiler

Türkiye-Ürdün İş Konseyi: Ömer Faruk Akbal

Türkiye-Venezuela İş Konseyi: Ahmet Altuğ Oğuz

Türkiye-Yemen İş Konseyi: Muhammet Uğurcan Barman

Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi: Mehmet Emin Hitay

Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi: Esat Onur Tuğay

Türkiye-Yunanistan İş Konseyi: Levent Sadık Ahmet

Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi: Abdullah Çerekçi

Türkiye-Zambiya İş Konseyi: Esra Cevahir

Türkiye-Zimbabve İş Konseyi: Hıfsı Soydemir

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 21:19