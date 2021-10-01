Geçen Ağustos’a göre artış yaklaşık yüzde 52 İhracatta yeni bir rekor

Ticaret Bakan Mehmet Muş, Bakanlık konferans salonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile düzenlediği basın toplantısında Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, “İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos’una göre yaklaşık yüzde 52’lik artışla 18.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece en yüksek Ağustos ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz de 207.5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır” dedi.



Bakan Muş, yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancının tam olduğunu söyledi: “2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 37 artarak 140.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızda yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansını da geride bırakmış durumdayız. İhracatımız Ağustos’ta 2019 yılı Ağustos’una göre de yüzde 43’lük artış sergilemiştir. Benzer şekilde, Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 20’lik artışa şahit oluyoruz.”



Bakan Muş, ithalatın Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.8 artış ile 23.2 milyar dolar, Ocak-Ağustos döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 25.5 artışla 170 milyar dolar olduğunu söyledi. Ağustos’ta gerçekleşen 42.1 milyar dolarlık ticaret hacminin en yüksek Ağustos dış ticaret hacmi olduğunu kaydeden Muş, dış ticaret açığının Ocak-Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29.8 milyar dolara gerilediğini, Ocak-Ağustos döneminde ihracat yapan firma sayısının yüzde 11 artışla 83 bine yaklaştığını bildirdi.



Dünya küçüldü, Türkiye büyüdü: Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü 2020’de, Türkiye’nin yüzde 1.8 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında ikinci en iyi performansı sergilediğini anımsatan Muş, net ihracatın büyümeye katkısının 6.9 puan olduğunu, mal ve hizmet ihracatçılarına sağlayacakları ilave destekler ve finansman imkanlarıyla Uzak Ülke Stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacakları adımlarla bu katkıyı daha da artıracaklarını bildirdi.



İhracatçılara kredi müjdesi: Turquality Programı içinde ayrı bir destek mekanizması olarak e-Turquality’yi devreye alacaklarını belirten Muş, siber güvenlik, yazılım, oyun ihracatını 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Muş, “İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarmış bulunmaktayız. Bu limit artırımıyla özellikle KOBİ’lere yönelik reeskont kredisi kullanımını yaygınlaştırmış olacağız” dedi.



“Artık ihracatta yeni bir ligdeyiz”

25 sektör ihracatını artırdı, otomotiv ilk sırada: TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ağustos ihracat performansımız, ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. İhracat ailemiz son 12 ayın 10’unda, Cumhuriyet tarihi rekorları kırdı. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de yüzde 75.6 iken 2021’de yüzde 82.5’e yükseldi” açıklamasını yaptı. Gülle, önceki yılın aynı ayına göre, tam 25 sektörün ihracatını artırdığını, 2.4 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörünün yüzde 57 artışla ilk, yüzde 165 artışla 2.3 milyar dolara ulaşan çelik sektörünün ikinci, 2 milyar doları aşan kimyevi maddeler sektörünün yüzde 49 artışla üçüncü olduğunu söyledi.



TİM ve THY Hava Kargo işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni, Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Bakan Muş, şunları söyledi: “Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve-sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası verilerine göre yük taşımacılığında 8 milyar dolar düzeyindeki ithalatımıza karşılık, ihracatımız 10.7 milyar dolara ulaşmıştır. Burada net ihracatçı pozisyonundayız.”



Muş, havayolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının son 20 yılda önemli oranda arttığını belirtti: “2020 yılı itibarıyla ihracatımızın yüzde 7.5’i, ithalatımızın ise yüzde 17.9’u hava yoluyla taşınmıştır. Ocak-Temmuz 2021 döneminde ise ihracatımızın yüzde 8’i hava yoluyla taşınırken, bu yolun ithalatımızdaki payı yüzde 10’dur.” Muş, lojistik sektörünün, gelecek dönemde daha çok dijitalleşme ve verimlilik odaklı olacağını aktardı.



Pandemiye rağmen Turkish Cargo’da büyüme: Pandemi döneminde hava kargo sektörü daralırken Turkish Cargo’nun büyümeye devam ettiğini belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Hem yolcu hem kargo taşımacılığıyla Türkiye’nin hizmet ihracatının çok önemli bir kısmını gerçekleştirmenin yanında ülkemiz ihracatçısının en büyük destekçisi ve kolaylaştırıcısı olmaya devam etmekteyiz. TİM ile birlikte imza attığımız Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki kampanya ile söz konusu 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyona toplam 1.2 milyar dolara yakın yüksek katmadeğerli ürün ihracatı gerçekleştirilmesini sağladık” dedi.

“İhracat takım işi”: TİM Başkanı İsmail Gülle, “Turkish Cargo, hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı bir şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında oldu. Öyle ki, pandeminin etkisinin en yoğun hissedildiği 2020 Mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10’u aştı. İhracat bir takım işi” diye konuştu.



“Yıl sonu 211 milyar dolara ulaşacağız”

TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde yapıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin Ticaret Bakanı Muş’a taleplerini, önerilerini, yaptıkları çalışmaları, gelecekle ilgili hedeflerini ve beklentileri paylaştı.

İsmail Gülle, “Son 12 ayımızın 10’unda aylık ihracat rekorlarına imza attık. Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Orta Vadeli Program’da belirlenen 211 milyar dolar ihracata hep beraber ulaşacağız. Ümit ediyorum ki ihracatımızı bugüne getiren gayretlerimizi artıracağız ve Türkiye’yi 5 senede 300 milyar dolar ihracata taşıyacağız” dedi.



“TİM E-İhracat Konseyi’ni kuracağız”: Gülle, ihracatın katmadeğerini artırmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, bu amaçla TİM Marka Konseyi’ni hayata geçirdiklerini anlattı: “Çünkü ‘Made in Türkiye’ markasını yükseltecek olanların ancak ve ancak ihracatçılar olduğuna inanıyoruz. Meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak; ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla, TİM E-İhracat Konseyi’nin kurulması çalışmalarımız sürüyor.”



“Her ay 1700 firma ihracata ‘merhaba’ diyor”: Gülle, ihracatın tabana yayılması adına çalışmalar yaptıklarını, ülkemizin dinamosu olan KOBİ’leri de unutmadıklarını, TİM KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini, bunun sonucunda 2020’nin her ayında ortalama 1500 yeni firmanın ihracata başladığını, 2021’de bu ortalamanın daha da yükselerek aylık 1700 seviyelerine çıktığını dile getirdi.



Serbest Bölge ile 20 bin kişiye istihdam

Bakan Muş, Twitter’dan yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Kararı’yla İzmir’de kurulması planlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını, böylece İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedeflediklerini bildirdi.