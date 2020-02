GTO’dan yepyeni bir proje daha; İnovasyon Akademisi

Yaptığı çalışmalar, sürdürdüğü projelerle ilkleri başaran, her dönemde adından söz ettiren Gebze Ticaret Odası, yine yepyeni bir projeyi hizmete sundu. Mesleki ve teknik eğitimin önemini her platformda vurgulayan ve bu konuda bir çok çalışma gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler öncülüğünde bu kez, Odayı kuluçka merkezi haline getirecek önemli bir projeye imza atıldı.

Kişilerin tüketimden üretime geçmesi, yaratıcılık ve inovatif düşüncelerini kullanmasını, sanayi sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeyi ve aynı zamanda Sanayi 4.0 devriminin teknoloji ile birleştiği günümüzde Robotik Kodlama ve Maker eğitimlerinin Oda bünyesinde alınmasını destekleyen “İnovasyon Akademisi” projesiyle Gebze Ticaret Odası, yine bir ilki gerçekleştiriyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, projenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması, dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünü arttırma çabası içinde olan ekonomimiz için mesleki ve teknik eğitim hayati önem taşımaktadır. Aynı zamanda, ülkemiz ekonomisine yön veren sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bölgemizin ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kalifiye ya da ara eleman eksikliği, istihdam edinilen personelin mesleki ve teknolojik açıdan yetersiz bilgiye sahip oluşu, ülkemiz sanayicilerinin sıklıkla dile getirdikleri en önemli sorunlardan biri olmakla beraber, ülkemizde süregelen işsizlik probleminin de başlıca etkenidir. Teknolojinin tüm boyutlarıyla her alana hakim olduğu günümüz koşullarında, istihdam alanı yaratabilmenin yine gelişim doğrultusunda değişmekten geçtiğini görmekteyiz. Hal böyle olunca artık, ezbere dayalı eğitim sistemini bırakmak, bilgi inşa eden, veriden değer üreten ve bunu teknoloji ile şekillendiren eğitim sistemlerinin entegre olduğu modelleri hayatımıza dahil etmek zorunda olduğumuz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Gebze Ticaret Odası olarak uygulamaya koyduğumuz ‘İnovasyon Akademisi’ projemiz; gençlerimizi yeniliğe dahil edecek, kişilerin tüketimden üretime geçmesini sağlayacak, üretken ve inovatif düşünceye sahip olmalarını, bu özelliklerini daha da ön plana çıkarmalarını destekleyecek, el becerilerini arttıracak, yeteneklerini yeterli düzeyde kullanabilmelerini sağlayacak.”

Nail Çiler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık, gençlerimizin ve çocuklarımızın içerisinde gezinen o düşünceleri harekete geçirme vakti. Çocuklarımız atölyemizde Maker, yani ‘Kendin Yap’ felsefesiyle; basit bir karton kutudan o an aklından ve hayal dünyasından geçen nesneleri hayata geçirebilecekler. Robotik kodlamayla; bir mühendis gibi her teknik detayıyla ilgilenecek, matematiksel hesaplar yapacak, yapılan projenin türüne göre yön, ısı, çekim kuvveti, ivme, elektrik gibi fen eğitimi bilgileri ışığında hareket edecek. Torna, freze, CNC makinalarına dokunacak. Teoriden çok pratikle harmanlanan gençlerimiz, sanayiye nitelikli işgücü olarak istihdam olacak. Geldiğimiz süreçte, eğitimin her basamağında sıçrama yapmak zorundayız. ‘İnovasyon Akademisi’ projemiz ile bu sıçramayı gerçekleştirecek nüfusumuzu girişimci, yenilikçi, yaratıcı işgücüne dönüştürmeyi ve işgücü potansiyelini sanayimizin ihtiyaç duyduğu niteliğe kavuşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız, kodlama öğrenerek hayatı öğrenecek, farklı alanlardaki bilgileri harmanlayarak kullanabilecek, farklı bakış açılarıyla olaylara ve problemlere başka bir açıdan bakabilecek.”

Protokolün yoğun katılım sağladığı İnovasyon Akademisi projesinin açılışında öğrenciler atölyeyi heyecanla deneyimleme fırsatı buldular. En yakın zamanda eğitim faaliyetlerine başlayacak olan “İnovasyon Akademisi” ulusal anlamda ses getirecek gibi gözüküyor.GTO’dan Akıllı Faaliyet Raporu ile bir ilk daha Faaliyetleri ile çatı kuruluşu TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar arasında hep ilk sıralarda yer alan, inovatif atılımlarda öncü yapısıyla projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Gebze Ticaret Odası, bu yıl faaliyet raporunda yine bir yeniliğe imza attı.

2017 yılından itibaren görme engelli üyeleri için uygulamaya koyduğu Braille alfabesini kitabında kullanmaya devam ederek farkındalık yaratan Gebze Ticaret Odası, 2016 yılında uygulamaya koyduğu barkod sistemiyle programlar, seminerler ve toplantıların büyük bir kısmını interaktif bir şekilde kitapta sunmaya 2019 yılında da devam ederek, aynı zamanda ses getiren projelerine de kalın kağıt baskısı ile yer verdi.

Teknolojik dönüşüm, bilişim ve değişim çağının yaşandığı günümüzde yine öncülüğü elden bırakmayan Gebze Ticaret Odası bu kez “Akıllı Faaliyet Raporu” uygulamasını üyelerinin hizmetine sundu. 2019 yılı faaliyet raporunu usb içine sığdıran Gebze Ticaret Odası, yer ve zamandan bağımsız bir şekilde rapora ulaşmayı sağlayan yepyeni bir özellik geliştirdi. Üyeler, ister usb’yi kullanarak, isterse usb üzerinde bulunan QR kodunu telefonundan ya da tabletinden okutarak faaliyet raporuna anında ulaşabilecek, aynı zamanda “sesli kitap” sistemiyle de kitabın sayfalarında gezinirken raporu dinleyebilecek.

Çağımızın artık akıllı çağ olduğunu vurgulayan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “Heyecanımızı ve çalışma azmimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Yaptığımız tüm yenilikler içimizdeki bu duyguların ve gelişim isteğinin eseridir” diyerek; projenin tüm Oda ve Borsalarımıza örnek olacağına inandığını ve inovatif fikirlerle yoğrulmuş çalışmalarını gerçekleştirmeye hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 21:21