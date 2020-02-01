İhracatta inovasyon ordusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatı inovasyonla taçlandırmak için akademisyenlerle buluştu. TİM, Türkiye’de inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliğine yeni bir bakış açısı kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. TİM, Nisan ayında gerçekleşecek etkinlik öncesinde, Türkiye’de inovasyonu ve geleceği konuşmak için önde gelen 28 üniversitenin rektörü, rektör yardımcıları ve 25 teknoparkın genel müdürüyle bir araya geldi.

TİM, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Umran S. İnan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Ak ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bahri Şahin’in aralarında olduğu akademisyenlerin görüşlerini aldı. Katılımcı rektörler, teknopark ve TTO müdürleri, etkinliğin stratejik partnerleri, TİM Danışmanları, İnovasyon Komitesi’nin temsilcileri, Türkiye İnovasyon Haftası 2020 etkinlik içeriğinin zenginleştirilmesi adına görüşlerini dile getirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, İnovasyon Haftası’nı bu yıl kapsamını daha da genişleterek, Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Gülle, İnovasyon Haftası’nı oluştururken akademik camianın da fikirlerine başvurduklarını kaydetti: “İnovasyon Haftası’nı planlarken akademisyenlerimizin fikirlerini almaya, işin mutfağında olan teknoparklarımızın ve teknokentlerimizin tecrübelerinden yararlanmaya özellikle önem veriyoruz ve doğal paydaşlarımız olarak görüyoruz. Etkinliğimizin başarıya ulaşması için sunacakları katkılar bizim için büyük önem taşıyor. Üniversitelerimiz bünyesinde bulunan teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, inovasyon ve girişimcilik merkezleri ve bünyelerindeki firma temsilerinin de aktif katılımları için kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Tüm paydaşlarımızdan, kendilerine ayrılacak alanlarda başarılı, yenilikçi, iddialı projelerin sergilenmesi için özel bir çaba bekliyoruz. Stantlarda üniversite ve teknokent bünyesinde yapılan projelerden en az bir proje sergilenmesi en büyük temennimiz.”

40 bin kişiyi ağırladı: İsmail Gülle, hedeflerinin ihracat hacmini katmadeğer ve teknolojik yoğunluk bakımından artırarak daha nitelikli hale getirmek olduğunu dile getirdi: “İhracatımızın hacim artışı kadar, katmadeğer ve kalite olarak da artması, kilogram değerini yükseltirken fiyat rekabetinin de ötesine geçmemize olanak sunuyor. Artık geleneksel hale getirdiğimiz ve ülkemizin en kapsamlı uluslararası etkinliği haline gelen İnovasyon Haftamız, bu yüzden bizler için büyük önem taşıyor.” Gülle, 2012’den bu yana İnovasyon Haftalarında, dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek, uluslararası bir ekosistem oluşturmayı başardıklarını kaydetti: “Küresel ölçekte, alanında uzman çok sayıda konuşmacı ve Türkiye’de inovasyon adına faaliyet gösteren tüm firmalar artık Türkiye İnovasyon Haftası çatısı altında, bir araya gelmeye başladı. 7 yılda; 140’ı yabancı 570’ü ise yerli olmak üzere toplam 710 konuşmacıyı misafir ettik. Farklı yıllarda İrlanda, Hollanda, İsviçre, Finlandiya ve Fransa ile stratejik ortaklık yaparak ekosistemleri tek bir platformda buluşturduk, olası iş fırsatlarına zemin hazırladık. Her sene 140 üniversitemizden sayıları 3 bine ulaşan İnovaTİM öğrencilerimiz, gönüllü olarak aktif görev aldı. Sadece geçen yılki etkinliğimizde 45’ten fazla panel ve konferansa, 101 yerli ve yabancı konuşmacıya yer verdik, 40 bin ziyaretçiyi ağırladık. Yine geçen yılki organizasyonumuz, 30’dan fazla teknopark, teknokent ve üniversitenin katılımı ile gerçekleşti. 6 sergi ve enstalasyon izleme imkanına kavuştuk. Bu yıl İnovasyon Haftasını daha geniş bir katılımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”



TİM ilk yurt dışı temsilcilik ofisini KKTC’de açtı

TİM, ihracat ekosistemini yaygınlaştırmak hedefiyle bir ilke imza attı. TİM, inovasyon, girişimcilik ve küresel ticaret alanlarındaki tecrübelerini aktarmak ve birlikte eğitim çalışmaları yürütmek üzere ilk Yurt Dışı Temsilcilik Ofisi’ni, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) işbirliğiyle Lefkoşa’da hizmete açtı. KKTC ihracatının geliştirilmesine yönelik KTSO bünyesinde faaliyete başlayan TİM KKTC Ofisi’nin açılışı ve TİM ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası İş Birliği Protokolü imza törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, TİM Başkanı İsmail Gülle, İhracatçı Birlik Başkanları, Kuzey Kıbrıs Türk iş dünyasından çok sayıda sanayici ile ihracatçı katıldı.

TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, iki kardeş ülke arasında bölgesel ticaretin geliştirilmesi adına; hayati bir çalışmaya imza attıklarını söyledi: “Dış Ticaret Mevzuat altyapısından pazara giriş stratejisine, finansmana erişim modellerinden, inovasyon, Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-İhracat ve girişimcilik alanındaki çalışmalar gibi birçok konuda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ve İhracatçı Birlikleri’nin 83 yıllık ihracat tecrübesini Kuzey Kıbrıs’a taşıyacağız” dedi.

TİM KKTC Ofisi'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Gülle, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefine ulaşmanın tek yolunun inovasyon, Ar-Ge, teknoloji transferi, markalaşma ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek yani yüksek katmadeğer üretmekten geçtiğini ifade etti: “Bu anlamda 4 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentörlük Programımızı KTSO ortaklığında, TİM KKTC Ofisi’nde faaliyete geçiriyoruz. Bu çalışmalardaki en önemli destekçimiz TEB ile işbirliği içerisinde 5 yıldır girişimcilik ekosistemini Türkiye geneline yaymaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 10 ilimizdeki TİM-TEB Girişim Evlerimizde 900’den fazla girişimcimizi yetiştirdik. Bu ekosistemin Kıbrıs’ta da oluşturulması adına, tüm bu tecrübelerimizi buraya aktarmaya hazırız.”

“Eximbank’ı Kıbrıs’a getirmeye çalışacağız”: İsmail Gülle, düzenledikleri yeni nesil ticaret heyetlerini, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti: “KKTC ofisimizde bu heyetler için çalışmalarını genişletecek; Kıbrıslı firmalarımızın, ticaret heyetlerimize dahil edilmesini sağlayacak. Bunlarla birlikte; Türkiye’de yürürlükte olan, dahilde işleme rejimi, ihracatta KDV alacakları, ihraç kayıtlı satış, Sözleşmeli Tarım destekleri ve tarım ihracatının desteklenmesi gibi, tüm mevzuatsal altyapı konusunda, TİM’in tecrübeleri, TİM KKTC Ofisi tarafından Kıbrıslı ihracatçılarımızla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile paylaşılacak. Ayrıca, Eximbank’ın faaliyetlerini buraya da taşımak adına çalışmalarımızı genişleteceğiz. E-İhracat, ürün-sektör raporları, kağıtsız ihracat gibi dijital dönüşüm uygulamaları; bunları hepsi adım adım, Kuzey Kıbrıslı dostlarımızın bilgilerine sunulacak.”

İsmail Gülle, TİM’in ulusal ve uluslararası ölçekte büyük organizasyonlara imza attığına ve bu organizasyonlarda Kıbrıslı ihracatçıları da paydaş olarak görmek istediklerini belirtti ve 8. yılına giren İnovasyon Haftası ve Tasarım Haftası’nda Kıbrıslı firmalar ve dostların, bu yıl onur konukları olacağı müjdesini verdi.



“TİM’in KKTC Ofisi, birçok kapıyı açabilecek nitelikte”

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TİM’in KKTC Ofisi’nin birçok kapıyı açabilecek nitelikte olduğunu söyledi ve dünyada birçok olumsuz gelişme yaşanmasına karşın KKTC’ye böyle bir girişimde bulunulmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Taçoy, KKTC olarak 2020 için sektör seçip bu sektörlerdeki ihracatı artırmayı hedeflediklerini, bunu gerçekleştirebilmek için TİM gibi bir gücün yanlarında bulunmasının bir şans olduğunu, TİM ile KKTC’de ihracat rekorlarına imza atmayı ve çift rakamlara ulaşmayı arzu ettiklerini aktardı.



“Eximbank’tan KKTC ihracatçılarının da yararlanmasını arzulamaktayız”

KTSO Başkanı Candan Avunduk, Türkiye’nin ihracattaki başarılarının Kıbrıslı Türkleri gururlandırdığını, cesaretlendirdiğini ancak KKTC’nin ihracatında bir düşüş trendi söz konusu olduğunu kaydetti: “TİM KKTC Ofisi’nin açılmasının, KKTC’nin ihracatının artırılması açısından büyük bir milat ve şans olacağını düşünüyoruz. TİM’in bilgi ve tecrübesinden yararlanmak suretiyle KKTC’nin ihracatının geliştirilmesi yönünde devlet politikası oluşturulması, ihracatçıyı destekleyen ekosistemin yaratılması, Türkiye’deki ihracatçılara yönelik Eximbank’la ilgili mekanizmalardan KKTC ihracatçılarının da yararlanması, KKTC için ulaşılabilir ve gerçekçi bir ihracat hedefi konulmasını da arzulamaktayız.”



TİM KKTC Ofisi’nde yapılacak çalışmalar

KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanacak: TİM’in KKTC Ofisi’nde KKTC ihracatında yeni açılımlar sağlayacak olan mevzuatların geliştirilmesine yönelik know-how aktarımı yapılması sağlanacak. KKTC’de ihracatın finansmanına yönelik imkanların artırılması için ortak çalışmalar yapılacak. Çalıştay, konferans, seminer, ortak komite, teknik heyet ziyaretleri, bilgi paylaşımları aracılığıyla mutabakata varılmış alanlarda ortak proje ve faaliyetler düzenlenecek.

KKTC ve Türkiye’den ihracatçılar arasında işbirlikleri oluşturulması amacıyla diyalog kanalı oluşturulacak. Taraflarca mutabık kalınan devlet kurum ve kuruluşları nezdinde girişimleri gerektiren ekonomiye yeni ihracatçı kazandırılması, genç girişimciler yetiştirilmesi, inovasyona yönelik farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim ve mentorluk bazlı çalışmalarda, TİM tarafından bilgilendirme desteği sağlanacak. TİM ayrıca ticaretin dijitalleşmesi ve e-ticaret konusunda KTSO’ya teknik ve eğitim desteği verecek. KKTC’de katma değer, teknoloji ve rekabet edebilirlik seviyesi yüksek, ihracatı yapılabilecek yatırım alanları tespit edilecek. Türk ihracatçılarının örgütlendirilmesi, Türk ihracatının arttırılması ve Türk ürünlerinin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması amacıyla KTSO tarafından duyuru, tanıtım, reklam çalışmaları yapılacak.



İhracatçıya hususi pasaport hakkı 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlığıyla yayımlanan 30988 sayılı kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel ticaretin yüzde 75’ine hakim olan ülkelere ihracatçımızın kolayca erişebilmesini sağlamak adına, yeşil pasaport süresi 4 yıla uzatıldı. İhracatçılarımız artık bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma imkanı bulacak” dedi. Bir süre önce ihracatçılar için yeşil pasaport alma limitinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildiğini hatırlatan Gülle, böylece vize işlemlerindeki zaman kaybının azalacağını, ihracatçının hızlı hareket etmesinin sağlanacağını, kararın ihracat hacmimize olumlu etkileri olacağını söyledi.



TİM yıllık üyelik aidatını kaldırıyor

TİM, ihracatçıların yıllık üyelik aidatını kaldıracak önemli bir karara daha imza attı. 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 85 bin mal ve 5 bin hizmet olmak üzere 90 bin ihracatçısıyla Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM, ihracatın finansmanına yönelik çalışmalarına bir yenisi daha ekledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle; “Ticaret Bakanımız sayın Ruhsar Pekcan’ın destekleriyle TİM olarak Birliklerimiz ile birlikte inisiyatif alarak; ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık. Yönetim Kurulu ve İhracatçı Birlikleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda TİM için önemli bir gelir kalemi olan yıllık aidatları ihracatçılarımız için hem maliyet unsuru hem de bürokratik bir yük olması nedeniyle kaldırdık. Böylelikle toplamda 20 milyon TL’lik kaynağı ihracatçılarımıza bırakmış olacağız. TİM olarak ihracatçılarımızın hayatını kolaylaştırmak için varız. Onların maliyetlerini azaltarak firmalarımızın ihracata başlamalarını ve halen devam edenlerin de dış satımlarını artırmalarını özendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 21:18