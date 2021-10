Kadın girişimciye yaklaşık 5 milyar TL kredi sağlandı; Egeli üreten kadınları Halkbank destekliyor

Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları’nın 8’incisi; Bursa, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Konya ve Malatya’dan sonra İzmir’de gerçekleştirildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İzmir’in tarım, ticaret, sanayi ve turizmi birleştiren kalkınma yapısıyla örnek illerin başında geldiğini, toplumsal cinsiyet eşitliği karnesinde eşitlik düzeyi en yüksek iller arasında yer aldığını söyledi.



“Halkbank olarak güçlü toplumların güçlü kadınlarla sosyal yapıyı güçlendirmenin yolu da kadınları ekonomik hayata mümkün olduğunca dahil etmekten geçtiğini vurguluyoruz” diyen Arslan, kendi işini kurmuş veya kurmak isteyen girişimci kadınları motive etmek amacıyla kurguladıkları avantajlı finansal çözümlerin ilgi görmeye devam ettiğini anlattı: “8 Mart’ta devreye aldığımız Kadın Girişimci Destek Paketi’nden bugüne kadar 50 binin üzerinde kadın girişimcimiz faydalanmış ve 5 milyar TL’ye yaklaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi’nde de Kadın Girişimci Kredi Paketi’ne ilgi yoğun olmuştur. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illerimizden 10 bin 600’den fazla kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 1 milyar TL’yi bulan kredi hacmine ulaşılmıştır.”



Osman Arslan, kadınların destek paketinin vesile olduğu finansal ivmeyle, tüm girişimcilerin ilham alabileceği örnek çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizdi: “Örneğin; İzmir’de cep telefonu aksesuarları toptan satışını gerçekleştiren bir müşterimiz, kadın girişimci kredisi desteğiyle yurt içinde çeşitli zincir mağazalarla anlaşma imzalamış ve iş hacmini büyüterek, cirosunu dört kat arttırmıştır. Denizli ilinden bir başka müşterimiz ise küçük bir otogaz satış ofisi işletirken, bankamızdan faydalandığı kadın girişimci kredisiyle Türkiye’nin en büyük akaryakıt istasyonlarından birinin bayiliğini almıştır.”



‘İlham Veren Kadınlar’: Halkbank Üreten Kadınlar İzmir Toplantısı’nda, Kadın Girişimci Kredi Paketi’nden faydalanan kadınları temsilen Ege Bölgesi’nden 8 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Zeynep Türkoğlu’nun moderatörlüğünde; ‘İlham Veren Kadınlar’ panelinde; Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç, Baltalı Süt Ürünleri Kurucusu Funda Özer Baltalı, Çini Ustası Nida Olçar, Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Melike Alpay Özmen konuştu.



‘Gelecek İçin Sıfır Atık’: Nilüfer Batur’un moderatörlüğünde düzenlenen ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde AnadOlive Kurucusu Aysu Gürman, ACS Enerji ve Teknoloji İnşaat Danışmanlık Kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan, Nazlı Köy Ürünleri Kurucusu Sevgül Batur ve İyimser Abla Kurucusu Sevgi Şairoğlu Sezginer, konuşmacı oldu.



Halkbank, ‘Yılın En İyi İşvereni’

Halkbank, Stevies for Great Employers (SAGE) programı çerçevesinde ‘Employer of the Year’-‘Yılın En İyi İşevereni kategorisinde altın ödül aldı. Osman Arslan, Halkbank’ın kısa süre önce ‘Yılın En İyi Bankası’ seçildiğini hatırlatarak, “Bankamız bu kez de tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründen kurumların katıldığı uluslararası bir insan kaynakları programı çerçevesinde altın ödül alarak ‘Yılın En İyi İşvereni’ seçilmiştir. Çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılmasından mutluluk duyuyor, ödüllerin sağladığı motivasyonla Türkiye’nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğimizi paylaşmak istiyorum” dedi.