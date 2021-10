OPET Akıllı Filo Sistemi “Otobil” ile kontrol araç sahiplerinde!

Dijital dönüşümü kurum kültürünün yapı taşlarından biri haline getiren OPET yeni nesil taşıt otomasyon sistemi Akıllı Filo Yönetim Sistemi Otobil ile şirket taşıtlarına OPET istasyonlarından otomatik olarak, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmadan yakıt alma imkanı sunuyor. Sistem sayesinde OPET müşterileri araçlarının dolum ve kilometre gibi bilgilerini dijital ortamda kolaylıkla öğrenebiliyor. Otobil ile araçlarının ne zaman, nereden, ne kadar yakıt aldığını öğrenen araç sahipleri, taşıtlarının tüm giderlerini kontrol altında tutabiliyor.



Akıllı Filo Yönetim Sistemi Otobil ile 55 bin şirket ve 1 milyon araca ulaştıklarını belirten OPET Filo Satış ve Teknolojileri Direktörü Hakan Koca, “OPET olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Teknoloji sürekli gelişiyor ve bizim de bu alana yatırımlarımız devam ediyor. Çalışma prensibini müşterilerimizin yakıt alım alışkanlıklarından alan Otobil, her ölçek ve sektörden şirketin yanı sıra bireysel araç sahipleri ile kiralık araç kullanan müşterilerimize de birçok avantaj sunuyor. Akıllı Filo Yönetim Sistemimiz Otobil ile müşterilerimize maliyet ve verimlilik kontrolü sağlıyoruz. Filo müşterilerinin akaryakıt alımlarının takibi ve kontrolünün sağlıklı bir şeklide yapılmasına imkan veren Otobil, büyüme eğiliminde olan işletmelerin giderlerini kontrol altına almalarına kolaylık sağlıyor” diye konuştu.



Otobil, dijitalleşmenin tüm işlemlerde uygulanması ile muhasebe kolaylığı sağlıyor. Müşterinin muhasebe sistemine entegre olan Otobil, kesilen tek faturayla aynı zamanda kağıt harcamayarak doğayı da koruyor. Otobil’in sunduğu bir diğer avantaj ise araç konumlarının her an izlenebildiği bir sistem olan “Otokonum servisi”. Bu sayede dijital haritalandırma sistemi kullanılarak araçlar sokak-uydu fotoğrafı bazlı haritalar üzerinden takip edilerek coğrafi konum bilgilerine erişilebiliyor.



Kullanıcıya özel hizmet

Akıllı Filo Yönetim Sistemi Otobil, iki farklı ünite sistemi ile her kullanıcı için uygun bir hizmet sunuyor. Halka tipi ünite olan “Fuelopass”, araca özel bilgiler ile programlanan akıllı bir ünite. Fuelopass, OPET Otobil ünitesi ile araçtan inmeden güvenli, hızlı ve temas etmeden yakıt ikmali sağlıyor. Bu akıllı ünite ile ayrıca araçlarda limitlendirme yapılabiliyor, detaylı tüketim raporlarına erişim sağlanabiliyor. Öte yandan diğer bir kullanıcı ünitesi olan “Anahtarlık” ile de araçtan inmeden güvenli, hızlı ve temas etmeden yakıt ikmali sağlanması mümkün.