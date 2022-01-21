Otomotivcilerden çip üretimi çağrısı

Bu tarz küresel sorunların aynı zamanda bir fırsat da doğurduğunu söyleyen Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, “Krizler aynı zamanda fırsat da sunar. Türkiye teknoloji kullanımında hiç geri değil ancak teknoloji üretiminde eksiğiz. Bu krizi fırsata çevirmeli, çip üretimine odaklanmalıyız” dedi. Çip teknolojisinin sadece otomobillerde değil hayatımızın birçok alanında etkili olan tüm elektronik cihazlarda da kullanıldığını hatırlatan EGOD Başkanı Mehmet Torun, “Bu alandaki eksikliği görüp üretimi için bir üst aklın devreye girmesi, özel sektör, kamu ve akademinin bir araya gelerek İzmir’de bu konuda bir üretim tesisinin inşasını öneriyoruz” dedi.



“Çip üretimi için İzmir en uygun lokasyon”

Yerli otomobildeki gibi bir devlet-özel sektör işbirliği ve akademinin de desteği ile Türkiye’nin çip üretiminde önemli bir noktaya gelebileceğini ve İzmir’in bu tesis için çok uygun bir lokasyon olduğunu hatırlatan Torun, “Çip üretimi çok akıllı ve zeki mühendislerin, uluslararası alanda başarılı olmuş yazılımcıların bir araya getirilmesini gerektiriyor. Bu insanları bir araya getirmek, bu insanlara özgürce yaşayabilecekleri kenti, sosyal ve kültürel imkanları ile sunabilmek de gerekiyor. İzmir bu anlamda tüm bunları karşılayabilen, esnek ve toleranslı sosyal yapısı, zengin kültürel dokusu ve iklimi ile bu tarz beklentileri yüksek çalışanların tercih edecekleri bir kent. O sebeple çip üretimi için en uygun yerin İzmir olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Talep var üretim yetişmiyor

EGOD olarak bu girişimde üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını ve bu çağrıyı tüm bilişenlere yaptıklarını söyleyen Torun, “Çip üretimindeki hammadde silisyum ve bu madde de en çok Çin’de bulunuyor. İşlemesi de yüksek enerji gerektiren bir madde” dedi. Pandemi öncesinde Çin’de ortaya çıkan enerji krizinin çip üretimini olumsuz etkilediğini anlatan Torun, “Pandemi ile vatandaşların evlere kapanması, başta oyun konsolları olmak üzere ev elektroniğine talebi arttırdı. Çip artık neredeyse her elektronik cihazda bulunuyor. Bu talebi Çin karşılayamaz duruma geldi. ABD ve Almanya çip üretimi konusunda hamle yapmaya hazırlanıyor, bizim de bu fırsatı kaçırmamamız lazım” diye konuştu.