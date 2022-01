Pandemide 19 dakika daha fazla TV seyrettik

İlk kez 1926’da yaşam alanına dahil olan fakat pahalı olduğu için her eve giremeyen televizyon, yıllar içerisinde şartlara bağlı olarak daha fazla erişilebilir oldu. Sosyal medyada da içerik anlamında televizyon yapımlarına benzer içeriklerin oluşturulduğunu belirten uzmanlar, ulusal kanallarda haber olan konuların sosyal medya mecralarının da gündemini oluşturduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, özellikle Pandemi ile birlikte Türkiye’deki televizyon izlenme sürelerinde 2019’a kıyasla 2020 yılında 19 dakika, diğer ülkelerin yüzde 77’sinde ise 6 dakika artış gerçekleştiğine dikkat çekti.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer; televizyonun insan hayatına girişi, tarihsel gelişimi ve Pandemi döneminde izlenme sürelerindeki artış hakkında değerlendirmelerde bulundu.



İlk kez 1926’da yaşama dahil oldu

İlk kez 1926 yılında yaşam alanına dahil olan televizyonun başta pahalı bir teknoloji olduğu için her eve giremediğini belirten Doç. Dr. Esennur Sirer, “Ancak yıllar içerisinde şartların uygun olması ve teknolojinin erişilebilirliği sayesinde televizyon izleme edimi de arttı. 1970’li yıllara gelindiğinde sosyo-kültürel anlamda fark edilir bir konuma erişen televizyon üzerine akademik çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu arada her evde başköşeye yerleşen televizyon, medya alanında 20. yüzyılın sonuna kadar hükümdarlığını sürdürdü” dedi.



Milenyumda internet kullanılmaya başladı

Milenyumla birlikte internetin hayatımıza başka bir oyuncu olarak dahil olduğunu ifade eden Sirer, “Başta sadece iş yaşamındaki akışa dahil edilen internet, zamanla her alanda varlığını hissettirmeye başladı. İnternetin kapsam alanındaki sektörlerin başında da medya geliyor. Önceleri gazetelerin haber siteleri bağlamında deneyimlediğimiz internet kullanımı, video akış hızının da artması sonucu on yıl gibi kısa bir sürede herkesin üretim yapabileceği bir mecraya dönüştü. Medya alanında hem üretici hem tüketici konumuna geçilen bu dönem, 2003 yılında başlasa da son on yıl içinde öne çıktı” diye konuştu.



Sosyal medyada televizüel içerikler öne çıktı

Sosyal medya aracılığıyla hemen herkesin medyaya içerik oluşturduğu son dönemde sosyal medya mecralarının değişime uğradığını vurgulayan Sirer, “Sosyal medyada içerik anlamında çeşitliliğe rastlanmadığı geleneksel bir mecra kabul edilen televizyon yapımlarına benzer yapıda içeriklerin oluşturulduğu göze çarpıyor. Örneğin; ulusal kanalda haber olan bir konu sosyal medyada da gündem oluyor yani geleneksel medya üzerinden içerik oluşturuluyor. Ulusal kanallarda izleyici ile buluşan dizilerin izlenirliğinin daha fazla olduğunu ve sosyal medya ortamında televizüel içeriklerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu durum sosyal medyayı kullanma biçiminin yılların birikimi neticesinde oluşan televizyon izleme alışkanlığı ile örtüştüğünü gösteriyor” dedi.



2020’de izlenme süresi 19 dakika arttı

Doç. Dr. Esennur Sirer, “TİAK’ın (Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi) yayınladığı araştırma, Pandemi döneminde televizyon izleme sürelerinde önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde 2019 yılında ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 14 dakikayken 2020 yılında 19 dakika gibi önemli bir artışla bu süre 4 saat 33 dakikaya çıktı. Bu durum Pandemi ile ilişkilendiriliyor. 12 Mart 2020 tarihinde dünyada Pandemi ilan edilmesinin ardından dört gün sonra 16 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de koranavirüs pandemik bir hastalık kabul edilip tüm okullar kapatılmıştı. 23 Mart 2020 tarihinden itibaren de anaokulundan lisansüstüne kadar eğitimin her kademesinde uzaktan dijital eğitime geçilmişti. Bu dönemde öğrenciden iş hayatına, yaşlısından gencine pek çok kişi 7 gün 24 saat evde yaşamaya başlamıştı. Bu dönemde Pandemi’nin başladığı andan itibaren ilerleyen süreçte televizyon çok kullanılan bir iletişim aracı oldu. Virüsün etkisini hemen her alanda hissettirdiği ilk dönemde 29 Mart 2020 Pazar günü televizyon 6 saat 48 dakika izlenmişti. Takip eden 2020 yılının Nisan ayında da 6 saat ile televizyon uzun zamandır rastlanmayan izlenme süresine erişmişti. Teknolojisinin ucuzluğu, hemen her evde var olan tanıdık güvenilir iletişim aracı olması televizyonun izlenirlik oranını artmıştı.”



Genç nüfus şaşırttı

Televizyon izleme alışkanlıkları azaldığı söylenen genç nüfusun Pandemi sürecinde televizyon izleme süresinde artış yaşandığını belirten Sirer, “Araştırma sonuçlarına göre; 2019 yılında 20-34 yaşları arasındaki genç yetişkinlerde televizyon izleme süresi 3 saat 31 dakikayken 11 dakikalık artışla 3 saat 42 dakikaya yükseldi. 5-11 yaş arası çocuk izleyiciler arasında televizyon izleme süresi 3 saat 56 dakikayken 15 dakikalık anlamlı bir artışla 4 saat 21 dakikaya çıktı. Ayrıca dünyada da 2020 yılında ülkelerin yüzde 77’sinde genel televizyon izleme süresinde artış olduğu gözlemlendi. Bu süre 2019 yılına kıyasla 6 dakikalık bir artışla 2 saat 54 dakika olarak gerçekleşti. Bu durum dünya geneli için televizyonun hemen her evde olması ve daha az maliyetle izlenmesiyle açıklanabilir” diye konuştu.