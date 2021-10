Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Zorunlulukları fırsata dönüştüreceğiz”

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından çevrim içi düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ülkelere yüklediği zorunlulukları fırsata dönüştürmek için Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı hazırladıklarını belirtti.

’Making Better: The Future of Manufacturing by 2030’ başlıklı oturumda konuşan Varank, geçen yıl WEF tarafından yürütülen ‘4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katıldıklarını, 4. Sanayi Devrimi için global ölçekte en etkili dijital olgunluk değerlendirme programlarından biri olan SIRI’yi (Smart Industry Readiness Index) MEXT aracılığıyla Türkiye’de işletmelerin kullanımına açtıklarını söyledi.

Bakan Varank, “Tedarikçi tabanını ve iş ortamını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getiremeyen ülkeler, oyunun dışında kalma riskiyle karşı karşıya. Artan sayıda çok uluslu şirket, halihazırda yalnızca sosyal ve çevresel standartlarına uyan tedarikçilerle çalışmaya başladı” dedi.



Varank, iş ortamının ve düzenleyici yapının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumluluğunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı: “Anlaşmanın olası olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ülkelere yüklediği zorunlulukları fırsata dönüştürmek için Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı hazırladık. Bu eylem planıyla sektörümüz, hem AB ile ekonomik entegrasyonu koruyacak hem de daha düşük karbon içerikli ürünleri piyasaya sunarak küresel değer zincirlerindeki konumunu daha güçlü daha sürdürülebilir hale getirecektir. Bu kapsamda, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Yatırımcı Haritası’nı hazırladık. Yatırımların büyüklüğü kadar kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği de önemli. Haritamız, sürdürülebilir odaklı yatırımları hızlandırmayı ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemesini sağlayacaktır.”

Zirveye, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.



Otonomi testleri başladı

Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, şimdi de FEV Türkiye mühendisleri tarafından sürücüsüz hale getiriliyor. Tragger’in otonomi testleri, Robotaksi Otonom Araç Yarışlarına da sahne olan, FEV’in de ekosisteminde yer aldığı Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde başlıyor. 2022’de ticarileşmesi planlanan otonom Tragger, ilk olarak Avrupa ve ABD pazarında görücüye çıkacak.



Yeni nesil yazılımcılar yetişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okullarını açtı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün, Evyap’ın Üst Yöneticisi Mehmet Evyap da katıldı.



Yeni nesil yazılımcı okulları 42 İstanbul ve 42 Kocaeli’de verilecek eğitimlerle yazılımda dışa bağımlılık azalacak. Bakan Varank, “7/24 açık olacak bu okullarda eğitimler tamamen ücretsiz. Öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğrenecekler. Bu okullarda uluslararası standardı yakalamak için de Fransız Ekol 42 markası ile iş birliğine gittik” dedi.