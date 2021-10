Sigortam.net, tarafsız ve her koşulda müşterinin yanında

Tüm sektörler açısından zorlu geçen 2020 yılının ardından Pandemi ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de büyük değişimler olduğunu söyleyen Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, “Müşterilerimizde yaşananlar sonrasında risk farkındalığının arttığını gözlemliyoruz. Biz de Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigorta platformu olarak değişen dünya düzenine uyum sağlayarak müşterilerimizin her an yanında olduğumuz çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirdik ve her zaman müşteri memnuniyetine öncelik verdik” dedi.

İşin merkezinde daima müşteri odaklı çalıştıklarını ve bugüne kadar 6 milyonun üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini aktaran Uludüz, Sigortam.net’in yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerine sıra dışı bir sigortacılık deneyimi sunduğunu söyledi.



Sigorta sektörünün 2021 yılını da yine büyümeyle kapatacağını öngördüklerini paylaşan Uludüz, Sigortam.net’in ‘Müşterinin Şampiyonu’ olmak gibi bir vizyonu bulunduğuna da değindi: “Bu vizyon doğrultusunda, her zaman müşterinin yanında, gerçek anlamda tarafsız ve her koşulda müşterinin menfaatini koruyan bir danışman olmak ve sigorta gibi karmaşık bir ürünü daha anlaşılır ve erişilir hale getirmek istiyoruz. Sigortam.net olarak, müşterimizi odak noktamıza koyarak geliştirdiğimiz teknoloji gücüyle emin adımlarla büyümemizi sürdürüyoruz.”



Ağustos sonu itibarıyla kasko ve trafik sigortası tekliflerini müşterilere çok daha hızlı ulaştırmak için QR hızıyla teklif alma hizmetini başlattıklarını, böylece müşterilerinin kolayca kasko veya trafik sigortası teklifi alabildiğini duyuran Uludüz, “Müşteriler en iyi fiyat, en iyi deneyim ve en iyi hizmeti bekliyor. En iyi fiyat, ‘en ucuz’ ürün olmak zorunda değil. Müşterinin ihtiyacını anlayıp, en doğru üründe en uygun fiyat olması gerektiğine inanıyoruz. Sigortam.net olarak, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda sektörün en iyi insan kaynağını yetiştirme ve geliştirme odağıyla eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki aylarda ekibimize yeni çalışanlar katmaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şu an kendi içimizde yoğun bir altyapı çalışması ve ön hazırlıklar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda çok daha büyük adımlar atmaya başlayacağız.”



Sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında

Şirket olarak attıkları her adımda öncelik verdikleri en önemli konular arasında sürdürülebilirliğin yer aldığını ve tüm süreçlere entegre ettiklerini kaydeden Uludüz, “Çalışmalarımızı yürütürken paydaş katılımı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularına öncelik veriyoruz. Örneğin sigortam.net tarafından oluşturulan poliçeler e-posta ile müşterilerimize ulaştırılır, bu sayede ciddi seviyede kağıt tasarrufu sağlamış oluyoruz” dedi.



Dijital özelinde sigorta sektörünün e-ticaret, bankacılık gibi sektörlerin gerisinde kaldığını açıklayan Uludüz, bu durumu fırsat olarak gördüklerinin altını çizdi: “Sigortam.net olarak müşteri odaklı vizyonumuzla birlikte tüm ürün ve süreçlerimizi sıfırdan ele alarak daha teknolojik ve daha dijital bir sigortam.net için ekibimizi güçlendirdik. Bu alanda çok önemli gelişmeler göreceğimize inancımız tam.”